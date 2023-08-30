Пострадали 6 человек: в Екатеринбурге автобус столкнулся с легковушкой

Во избежание столкновения с другой машиной, водитель автобуса выехал на встречку. Фото: ГИБДД Свердловской области

Днем 30 августа в Екатеринбурге произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Маршрут №082 двигался по улице Таганской и, чтобы избежать столкновения с впереди идущей легковушкой, вывернул на встречную полосу. На встречке автобус столкнулся с едущим в обратную сторону автомобилем Nissan.

- Предварительно пострадали 4 взрослых и 2 ребёнка. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь, - сообщили в ГИБДД Свердловской области.

Среди пострадавших - водитель легкового автомобиля, в который въехал автобус. Точное количество пострадавших будет установлено по результатам проверки.

Прокуратура Железнодорожного района будет проводить проверку по данному ДТП. Ведомство оценит соблюдение требований законодательства о перевозке пассажиров транспортной компанией. В том числе будет проверено, проводился ли техосмотр транспортного средства перед выездом на маршрут, проводился ли медосмотр водителя, а также будет дана оценка соблюдению законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителя транспортного средства.

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