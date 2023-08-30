«Золотое» молоко: уральские животноводы поделились проблемами, которые «съедают» их доход

По мнению специалистов, молодежь не стремится работать в сельской местности Фото: Ольга ЮШКОВА

По оценкам животноводов цена на молоко с начала года упала более чем 21%. В то же самое время, выросла стоимость всех материальных ресурсов. Впоследствии чего себестоимость превысила цену реализации молока. Например, цена соевого шрота выросла на 23%, 1 килограмм дизельного топлива на 46%, с 50 рублей до 72 рублей и продолжает расти.

ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА?

Цена на молоко уже почти близка к себестоимости. А значит, работа хозяйств идет едва ли не в «ноль». Председатель СХПК «Пламя» и исполнительный директор НП «Союз животноводов Урала» Елена Стафеева отмечает, что затраты на топливо и комплектующие с каждым месяцем увеличиваются.

- Больше всего у нас выросла цена на горюче-смазочные материалы. Цена за килограмм дизельного топлива превышает 73 рубля. За минувший месяц стоимость увеличилась на 20% и есть проблемы с его наличием. Раньше я могла заказать топливо и его привозили день в день, теперь я не уверена, что оно поступит даже через неделю. В разгар уборочных работ техника может просто встать, - рассказывает Елена Стафеева.

Как подчеркивает председатель сельскохозяйственного кооператива имени Жукова Андрей Шориков, еще одной проблемой является кадровый «голод».

Каждый месяц предприятие недополучает до пяти миллионов рублей Фото: Ольга ЮШКОВА

Вчерашних студентов не привлекает перспектива жить и работать в сельской местности, хотя предприятия предоставляют соцпакет, жилье, а также возможность получения образования по целевому направлению.

Кстати, в настоящий момент в деревне Большая Кочевка, где располагается кооператив, живет около 450 человек. Из них 120 человек работают в полях и на ферме. Ежедневно здесь получают до 18 тонн молока в сутки, которое потом отправляют на переработку.

«ТОРГУЕМ В МИНУС, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ»

В 2022 году ситуация с закупочными ценами была куда позитивнее.

- Сегодня мы вынуждены торговать в минус, чтобы выжить. Закупочная цена сырья снизилась на шесть рублей. На наше предприятие это повлияло таким образом, что мы каждый месяц недополучаем до пяти миллионов рублей. А ведь это наш фонд оплаты труда, зарплаты должны индексироваться, расти — объясняет председатель сельскохозяйственного кооператива имени Жукова Андрей Шориков.

По мнению молочных заводов снизилась покупательская способность, в связи с чем торговые сети вынуждают переработчиков проводить промоакции и от этого вновь страдают сельхозтоваропроизводители так как молзаводы вынуждены покупать сырое молоко по заниженной стоимости.

Генеральный директор Любовь Вяткина ООО «Новопышминское» рассказала, что на фоне общероссийских проблем молочников, продажа продукции молочной переработки значительно сократилась. Для сведения ООО «Новопышминское» входит в топ лидеров сельскохозяйственной отрасли Свердловской области и имеет статус племенного завода по разведению голштинской породы крупного рогатого скота.

- Мы осуществляем продажу нетелей по всей территории Российской Федерации. Предприятие имеет свой цех по переработке молока и выпускает более 40 видов молочной продукции. Большое количество денежных средств, вкладываем в модернизацию производства, недаром воспитанники детских садов и ученики школ любят нашу продукцию и с удовольствием посещают наше предприятие - говорит генеральный директор Любовь Вяткина.

Школьники ходят на экскурсии. Фото: пресс-служба ООО «Новопышминское»

Сельхозтоваропроизводители отмечают, что существенно выросли тарифы на электроэнергию. Для сравнения, например промышленные предприятия платят по 4,5 рубля за киловатт, а сельхозтоваропроизводители относятся к группе «прочие», и цена за киловатт составляет до 9,5 рублей. С этой проблемой предприятия, входящие в «Союз животноводов Урала», обратились к Правительству Свердловской области с просьбой организовать встречу с представителями «РЭК» и надеются, что в ближайшем будущем этот вопрос будет решен.

- Также как и для многих сельскохозяйственных предприятий на увеличение себестоимости производимой продукции сыграло повышение курса иностранной валюты, это в основном коснулось упаковочного материала, премиксов, консервантов, и ветпрепаратов и прочего, - отметила Любовь Вяткина.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА

Качество молока зависит от множества факторов. Ключевой – здоровье коров. Например, в «Балтымском АгроКомплексе» есть современные системы, с помощью которых отслеживается здоровье каждой рекордсменки.

- Кормим коров с учетом продуктивности, надоя. Есть система управления стадом. Через мини-компьютеры мы получаем информацию о здоровье коровы. Информация поступает нам из системы в виде отчетов. Программа считает, когда корове запускаться, когда ждать потомство, - говорит главный зоотехник Олег Толканев.

В настоящее время агрокомплекс готовится к расширению. Фото: пресс-служба «Балтымского АгроКомплекса»

В настоящее время агрокомплекс готовится к расширению и модернизации. А еще здесь будут развивать сельский туризм.

- Модернизируем корпус для «молодняка». В планах на следующий год участие в грантовом проекте по агротуризму. Посетители оценят производство, сами приготовят творожные изделия. Это поможет популяризировать сельское хозяйство, увеличить спрос на молочную продукцию, - говорит председатель совета директоров «Балтымского АгроКомплекса» Евгений Кремко.

На агрофермы также оказывают влияние санкции, но пока их выручают старые запасы.