Уральские металлурги успешно прошли ресертификацию интегрированной системы менеджмента

Фото: АО «Святогор»

Аудиторы Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» из Санкт-Петербурга вынесли положительное заключение по результатам ресертификационного аудита действующих систем менеджмента АО «Святогор».

Проверялось соответствие интегрированной системы менеджмента международным и национальным стандартам: ГОСТ Р ИСО 14001:2015 - экологический менеджмент, ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) - система менеджмента качества, ГОСТ Р ИСО 45001:2018 - менеджмент безопасности труда и охраны здоровья. Проверка прошла на промышленной площадке с 22 по 24 августа.

Фото: АО «Святогор»

За три дня аудита эксперты проверили деятельность 13-ти подразделений предприятия. В их числе основные (обогатительная фабрика, горный, металлургический и сернокислотный цеха), вспомогательные подразделения (энергетический цех, отдел технического контроля, химическая лаборатория), а также отделы управления предприятия. В каждом из них аудиторы не только беседовали с персоналом и руководством, но и знакомились с документацией, наблюдали за производственной деятельностью для получения свидетельств аудита и оценки соответствия деятельности подразделений требованиям международных и национальных стандартов.

– В ходе проверки мы отмечали результаты действия системы в трехгодичном цикле, собирали свидетельства, подтверждающие, что система поддерживалась на протяжении всего этого периода, – отметил главный специалист Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» Станислав Мухин. – И все отмеченные изменения произошли в лучшую сторону.

Фото: АО «Святогор»

В числе положительных примеров эксперты перечислили целый ряд инструментов, направленных на охрану труда и повышение безопасности персонала: минуты безопасности, контакты безопасности, автоматизацию процесса выдачи СИЗ и др. Особо аудиторы отметили открытость, профессионализм и компетентность работников предприятия, с которыми им довелось побеседовать за время проведения проверки.

Итоги аудита были подведены в формате очного совещания с руководителями подразделений во главе с генеральным директором АО «Святогор» Дмитрием Тропниковым. В результате эксперты отметили, что интегрированная система менеджмента, действующая в «Святогоре», соответствует международным стандартам. Системы менеджмента в проверяемых областях соответствуют заявленным требованиям, поддерживаются в действии и развиваются в соответствии с принципом постоянного улучшения. Экспертное заключение станет основанием для официального подтверждения соответствия в международном сообществе и выдачи АО «Святогор» новых сертификатов соответствия на трехлетний период.

Фото: АО «Святогор»

Через год аудиторы снова посетят градообразующее предприятие Красноуральска.