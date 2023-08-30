Инвестиционные проекты проверят на «виртуальных полигонах»

В пилотной модели создадут цифровых двойников Подольска, Магадана, Липецка, Новосибирска, Екатеринбурга и Вологды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заранее оценить негативные и позитивные эффекты от того или иного промышленного или инфраструктурного проекта, избежать ошибок и учесть потребности всех жителей города, от бизнеса до обычных горожан – такого эффекта позволяет достигнуть метод цифровых двойников, который госкорпорация ВЭБ.РФ прорабатывает на базе Индекса качества жизни – комплексной системы оценки жизни в городе по более чем 300 показателей.

«Комсомольская правда» рассказывает, для чего России нужны «виртуальные города», и как при помощи компьютерных моделей сэкономить реальные деньги и сделать жизнь людей лучше.

КАЖДЫЙ РУБЛЬ - ПОД КОНТРОЛЕМ

Сам по себе метод цифровых двойников активно используется, например, в промышленности – на виртуальных моделях исследуют свойства новых технологий и материалов, подбирают оптимальные конструкционные решения для нефтяных комплексов и атомных ледоколов. Однако в социальной сфере он пока что применяется не слишком широко и активно. Как сообщают в самой госкорпорации, главная задача нового метода – установить не только экономическую выгоду и издержки того или иного проекта, но дать его оценку на все 360 градусов, понять, как именно он будет влиять на каждый из десятков возможных показателей качества жизни общества. В итоге благодаря современным подходам и технологиям получается не просто усредненный прогноз, но комплексный многоаспектный анализ, который позволяет оценить эффективность каждого рубля, вложенного в инвестиции – причем как кратко- так и долгосрочные.

- Подобный подход особенно актуален для современной России, - пояснил в беседе с «Комсомольской правдой» кандидат экономических наук, доцент СПбГУ Вадим Капусткин. – Не секрет, что наша экономика сейчас переживает непростые времена. Поэтому тонкий углубленный анализ, наглядно демонстрирующий, где можно сэкономить, а где – наоборот, получив потом эффект в виде окупаемости или повышения качества жизни общества необходим.

Все города очень разные, что позволит и корректно откалибровать систему Фото: Алексей БУЛАТОВ

НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ – НОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Совместно с Центральным экономико-математическим институтом Российской академии наук специалисты госкорпорации ВЭБ.РФ прорабатывают создание модели, которая будет имитировать социально-экономические процессы целого города, учитывая потребности и поведенческие особенности его жителей. В цифровой реальности можно будет реализовывать различные сценарии и проекты – и в режиме реального времени наблюдать за тем, как они меняют жизнь государственных структур, бизнеса и обычных людей.

«В пилотной модели мы планируем создать цифровых двойников Подольска, Магадана, Липецка, Новосибирска, Екатеринбурга и Вологды, - отмечают в госкорпорации. - Все города очень разные, что позволит и корректно откалибровать систему, и качественно подтвердить результаты. Создание универсальной модели, учитывающей все факторы, было бы утопией. Мы сосредоточимся на особенно важных для людей проектах: школах, общественном транспорте, больницах».

Как это скажется на жизни обычных людей? Простейший пример – транспортная система. Вместо того, чтобы реформировать ее методом проб и ошибок, все сценарии можно будет заранее посмотреть на цифровых моделях. И там же – в моделях – в итоге останутся многие ошибки и недочеты. Город же получит выверенную, эффективную и стабильно работающую систему.

- Есть, к слову, у подобного подхода и еще одна сторона, - подчеркнул Вадим Капусткин. – Это развитие новых современных наукоемких профессиональных отраслей. Метод цифровых двойников применительно к социальным процессам еще требует изучения и совершенствования – а это значит, что нам нужны специалисты с соответствующими квалификациями. Их появление, в свою очередь, вызовет потребность в новых технологиях и мощностях, на которых прогностические модели можно будет проигрывать и анализировать. Эти мощности нужно будет создавать, причем, учитывая важность технологии, на российской компонентной базе. Поэтому развитие метода цифровых двойников само по себе окажет комплексное воздействие на наше общество и экономику – и воздействие, безусловно, позитивное.

Евгений МЕДВЕДЕВ