Бритва для перфекциониста: PMR 0420R flex&float 4D PRO может многое

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

Возможность быстрого и чистого бриться у себя дома повысит качество жизни. Подровнять усы, скорректировать форму бороды или побриться без раздражения позволит новая электробритва для сухого и влажного бритья от Polaris – PMR 0420R flex&float 4D PRO. Расскажем, что она может.

Прибор обладает 4D-системой повторений контуров лица. Технология Flex&Float – это три плавающие роторные головки. Динамичные лезвия с плавным скольжением позволяют сбривать даже самые короткие волосы в труднодоступных местах без раздражения. Встроенный триммер поможет легко и аккуратно подравнять усы и виски. Супергладкие двойные кольца Polaris Glides+ снижают трение и минимизируют раздражение кожи. Это значит, что бритва бреет поавно и уделяет внимание всем необходимым участкам.

Электробритва обладает высокоточными двойными лезвиями с технологией износостойкости Long shave expert от Polaris. В бритву интегрировано 54 самозатачивающихся лезвия со сверхострыми краями. Степень влагозащиты прибора – IPх6. Корпус полностью герметичный, бритву можно промывать под струей воды.

Элетробритва обладает удобным цифровым LED дисплеем, который сообщает о необходимости почистить прибор или зарядить его. Литиевый аккумулятор 600 мА позволяет использовать ее в активном режиме до 75 минут без подзарядки. Полностью зарядить прибор можно за 75 минут. Бритва может работать от сети и от аккумулятора. Зарядный кабель – 1,8 метра, что позволяет удобно пользоваться устройством. Если вы путешествуете в самолете или на машине, то прибор имеет удобную функцию – защиту от случайного включения. С прибором предусмотрена сумка для хранения и перевозки.

Бритва поддерживает напряжение разных стандартов, пользоваться ею можно в любой стране мира. При необходимости есть возможность приобрести сменные лезвия.

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