Два капучино одним касанием с новой кофемашиной от Polaris 2080AC

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

Вайб неторопливого утра поможет создать правильный кофе. С новой кофемашиной от Polaris 2080AC можно не просто насладиться напитком высокого качества, а сварить одновременно два капучино с насыщенной кофейной пенкой, как в кофейне, одним касанием. Не нужно ничего ждать – можно сразу наслаждаться любимыми напитками.

Цветной сенсорный дисплей оснащен интуитивно понятным интерфейсом и позволяет приготовить кофе одним нажатием, а удаленное Wi-Fi-управление через приложение дает возможность «заказать» себе кофе в промежутке между ответами по электронной почте на смартфоне. Кофемашина легко приготовит не только капучино, но и любой другой кофе, например флэт уайт, латте, американо или эспрессо. Достаточно кликнуть на любой из напитков в приложении. Кстати, здесь можно отдельно выбрать горячее молоко или молочную пену. Важно, что некоторые напитки можно сделать сразу в двойном размере.

Приложение позволяет настроить рецепт напитка на свой вкус. Например, можно сделать напиток менее горячим, более кофейным или увеличить в нем порцию молока. В приложении можно настроить и расписание работы кофемашины. Это значит, что чашка эспрессо будет вас ждать в одно и то же время каждое утро.

Приложение позволяет добавить до 10 пользователей, каждый из которых может задавать собственные параметры. Таким образом, кофемашина подойдет как для дома, так и для офиса. Помпа итальянского производства с давлением 20 бар позволяет создавать насыщенный эспрессо с превосходной кофейной пенкой. Система вспенивания молока Profi-Cream создает неповторимую молочную пену кремообразной консистенции, а стальные жернова кофемолки обеспечат высокое качество помола.

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