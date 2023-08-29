«АНДОН» в переводе с японского — лампа. На станке установлены три сигнальные лампочки, как на светофоре. Зеленая — работа ведется в штатном режиме. Желтая — не хватает сырья или материалов. Красная — внеплановая остановка, поломка оборудования. Фото: СУМЗ

На предприятиях Свердловской области активно используют новые российские технологии.

Так, в ремонтно-механическом цехе СУМЗа смонтировали первую часть большой системы «АНДОН» — световую сигнализацию, визуальный способ оперативно сообщить персоналу, что где-то возникла проблема.

В данный момент техническое решение тестируют на трех эталонных рабочих местах. Далее световую сигнализацию нужно будет связать с диспетчеризацией, чтобы при внештатной ситуации информация оперативно приходила ответственному лицу. Это поможет снизить время на реагирование. Специалист сразу увидит место возникновения проблемы, ее характер и направит туда помощь.

- Такая система исключает принятие неверного решения работником, тем самым снижает вероятность возникновения опасных действий и опасных условий, а, равно, минимизирует возникновение рисков в процессе трудовой деятельности, - отметил Юрий Ладейщиков, заместитель главного инженера – руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности.