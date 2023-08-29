В Екатеринбурге на аукцион выставили три участка под реновацию

До этого под реновацию отдавали дома на Эльмаше, где уже стартовала стройка нового ЖК Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под комплексное развитие территории (КРТ) отдали еще три участка с ветхими и аварийными домами. Под снос пойдут дома на Уктусе, в Пионерском микрорайоне и Завокзальном.

Все площадки выставили на аукцион на право заключения договора КРТ. Соответствующие постановления подписал мэр города Алексей Орлов.

Согласно постановлениям, под снос и реновацию попал участок площадью в 20 447 квадратных метров на улице Вилонова в Пионерском. На этой площади расположено шесть ветхих многоквартирных домов, но аварийными они не признаны. Начальная цена предмета аукциона – 500 628 рублей, «шаг» аукциона – 25 тысяч рублей.

На Уктусе под КРТ попадает участок на улице Кварцевой площадью 9013 квадратных метров. На этой площадью расположено пять жилых домов, два из которых признаны аварийными. Начальная цена этого аукциона составляет 220 676 рублей.

Третий участок, который в мэрии отдали под реновацию расположен на улице Летчиков в Завокзальном микрорайоне. На площади 17513 квадратных метров под снос пойдут семь многоквартирных домов, построенных еще в 50-е годы прошлого века. Стартовая цена аукциона - 428 791 рублей.

Накануне, 28 августа, официально стартовала застройка на месте старых бараков на Эльмаше. Участок под реновацию в границах улиц Краснофлотцев, Шефской, Корепина, Донской отдали еще в прошлом году.

Этой весной ветхие постройки наконец снесли, а теперь застройщик «Астра Девелопмент» возводит первое десятиэтажное здание на освободившейся площади. Новые квартиры в этом же ЖК получат около 700 семей, которые до этого проживали в опасных условиях.

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