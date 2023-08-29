Почему жителям Урала важно проверять здоровье щитовидной железы?

Фото: Международный медицинский центр «УРО-ПРО»

Щитовидная железа - небольшой орган, однако его значение для здоровья человека трудно переоценить.

Дело в том, что гормоны, которые вырабатывает данная железа, задействованы во многих процессах: работе головного мозга, пищеварительной системы, сердца и сосудов, репродуктивной и нервной систем, других желез и в целом влияют почти на все органы и системы организма.

При этом здоровье щитовидной железы в большой степени зависит от уровня йода в организме, поскольку йод является структурным элементом гормонов, которые она продуцирует. Дефицит этого жизненно важного элемента часто наблюдается у людей, проживающих на территориях, где почва, вода и, соответственно, пища бедны йодом. Именно к таким территориям относится Урал.

Комментарий врача-эндокринолога международного медицинского центра "УРО-ПРО" Глухова Артура Владимировича:

- Такая распространенная патология, как узловые образования в щитовидной железе, например, чаще всего связаны именно с дефицитом йода. Большинство узлов доброкачественные, однако некоторые образования могут иметь злокачественную природу. Еще одно заболевание, напрямую связанное с нехваткой йода, - гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы). Он склонен к длительному бессимптомному течению, в результате заболевание нередко выявляют с опозданием.

Признаки дефицита йода могут быть настолько неспецифичными, что человек нередко списывает их на "неправильный образ жизни" – нерациональное питание, недосып, вредные привычки, стрессы и так далее. Среди таких симптомов - хроническая усталость, снижение работоспособности, проблемы с памятью, выпадение волос, сухость кожи, ломкость ногтей, эмоциональная лабильность, изменение веса. При отсутствии лечения уровень йода в организме продолжит снижаться и со временем приведет к развитию заболеваний щитовидной железы (гипотиреоз, зоб, узлы и кисты щитовидной железы и другие). Кроме этого, недостаток йода оказывает негативное влияние на развитие детей и на репродуктивную функцию взрослых.

Фото: Международный медицинский центр «УРО-ПРО»

Поэтому так важно применять превентивные меры, которые позволят сократить риск развития патологий щитовидной железы, а также выявить заболевание на ранней стадии, если оно уже развилось.

Комментарий врача-эндокринолога международного медицинского центра "УРО-ПРО" Глухова Артура Владимировича:

- К сожалению, немногие задумываются, и еще меньше людей занимаются профилактикой заболеваний щитовидной железы. Важно понимать, что чем раньше диагностировано заболевание, тем лучше оно поддается лечению, поэтому необходимо заниматься профилактикой заболеваний щитовидной железы, особенно если присутствуют усугубляющие факторы: наследственная предрасположенность, курение, болезни ЖКТ, несбалансированное питание и негативные факторы окружающей среды.

Что делать, чтобы не пропустить сбой в работе щитовидной железы?

Грамотная профилактика заболеваний щитовидной железы заключается в своевременном обращении к врачу-эндокринологу и проведении ультразвуковой диагностики. На приеме врач проведет осмотр и опрос, а затем определит, какую диагностику необходимо пройти пациенту.

Комментарий врача-эндокринолога международного медицинского центра "УРО-ПРО" Глухова Артура Владимировича:

- Что касается ультразвуковой диагностики, то это безопасный и безболезненный для пациента способ оценить состояние щитовидной железы, ее структуру, наличие в ней образований - узлов, кист, опухолей. В заключении по результатам УЗИ мы отражаем не только характеристики узла и кровотока в нем, но и вероятность его злокачественности по критериям TIRADS. Кроме этого, при необходимости проводим тонкоигольную пункционную биопсию образований, обнаруженных в железе. Забранный материал направляется на исследование, что позволяет поставить точный диагноз, а затем подобрать эффективное лечение.

Фото: Международный медицинский центр «УРО-ПРО»

Посещать врача-эндокринолога и проходить УЗИ щитовидной железы рекомендуется раз в год всем людям, проживающим на территории Урала. Тем, кто находится в группе риска, врач может порекомендовать проходить обследование чаще: пожилым людям, при наличии сопутствующих эндокринных заболеваний, наследственной предрасположенности, беременности, а также если человек работает с ионизирующим излучением, на химическом производстве, со сваркой и в горячем цеху. Кроме этого, проверить состояние щитовидной железы рекомендуется женщинам, планирующим беременность.

Комментарий врача-эндокринолога международного медицинского центра "УРО-ПРО" Глухова Артура Владимировича:

- Еще одна немаловажная часть профилактики заболеваний щитовидной железы - это питание. Поддержать достаточный уровень йода в организме поможет включение в рацион продуктов, обогащенных этим элементом - например, йодированной соли. Также йод содержится в рыбе, морепродуктах, фруктах и некоторых орехах (такие как грецкий орех и инжир). И, конечно, стоит внимательно относиться к своему самочувствию и при появлении беспокоящих симптомов своевременно обращаться к врачу.

Международный медицинский центр «УРО-ПРО»

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Фото: Международный медицинский центр «УРО-ПРО»

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