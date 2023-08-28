Шахта «Скиповая» запущена в тестовый режим после реконструкции

Промышленный объект предназначен для выдачи руды и породы, а также для подачи свежего воздуха в подземные горные выработки. Фото: Гайский ГОК

Гайский ГОК после реконструкции запустил в опытно-промышленную эксплуатацию ствол шахты «Скиповая». Промышленный объект предназначен для выдачи руды и породы, а также для подачи свежего воздуха в подземные горные выработки.

В результате реконструкции ствола шахты «Скиповая» была произведена замена подъемной машины, построено новое надшахтное здание подъемной машины. Шахтная подъемная установка УЦР 6,75х6,2/1,95 производства Уралмашзавода — одна из самых крупногабаритных машин барабанного типа в мире. Общий ее вес— более 400 тонн.

Фото: Гайский ГОК

На Гайском ГОКе она будет использоваться для вертикальных подъемов скипового оборудования, транспортировки на поверхность горной массы, оборудования и вспомогательных материалов. С помощью машины работники ГОКа также смогут вести осмотр, ремонт армировки и крепления ствола шахты. Максимальная глубина опускания скипов — 1470 м, максимальная скорость — 15 м/с.

Параллельно с установкой подъемной машины производился монтаж здания машины, его размер - 42 на 24 метра. Здесь установлено все необходимое новое электрооборудование и вентиляционные системы.

Фото: Гайский ГОК

Монтажу новой подъемной машины предшествовал большой объем подготовительных работ: выполнен демонтаж старого и монтаж нового здания подъемной машины, фундамента. Демонтирована старая подъемная машина (убраны старые копровые шкивы и подъемные канаты, все электрооборудование и вентиляционное оборудование). В здании разгрузки крупнотоннажных самосвалов заменена приточная камера, аспирационная система.

В рамках реконструкции ствол шахты «Скиповая» был углублен на 160 метров и армирован. Для стабильной работы ствола был построен комплекс разгрузки самоходной техники, комплекс катучего конвейера, дозаторно-загрузочный комплекс.