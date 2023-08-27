На Урале пьяный подросток на тракторе сбил пешехода и уехал на вечеринку

Как подросток пояснил полицейским, он не увидел пешехода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артемовском 17-летний школьник взял отцовский трактор и сбил пешехода. При этом, подросток был пьян и наехав на пешехода продолжил путь к увеселительному заведению. Как установила экспертиза, в крови у школьника было обнаружено 0,554 мг/л алкоголя. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области.

В день происшествия подросток вернулся домой из ночного заведения, а затем решил прокатиться на тракторе. Транспортное средство принадлежало отцу. Однако, родители о намерении сына не знали, так как легли спать.

Подросток говорил сотрудникам ГИБДД, что при движении по дороге наехал на что-то и продолжил свой путь к ночному заведению. Однако, он уверяет что пешехода не видел.

- Подросток остановился и рассмотрел лежащего человека. Он продолжил движение на тракторе, направился в ночное заведение. После чего сообщил посетителям о том, что обнаружил на проезжей части человека. Молодой человек уехал в сторону дома и припарковал трактор. После чего пошел спать, - сообщает ГИБДД по Свердловской области.

Как пояснил полицейским отец ребенка, сын уже был за рулем трактора. Так как ранее ребенку было разрешено кататься по полю.

В отделение по делам несовершеннолетних отправлены материалы, чтобы привлечь родителей к ответственности. На их был составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».

На подростка были составлены материалы по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за «Управление транспортным средством без прав». А также части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Оставление места ДТП».

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