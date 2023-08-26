В Екатеринбурге с 26 по 27 августа проходит книжный фестиваль «Красная строка»

На книжной ярмарке можно приобрести книги дешевле, чем в магазинах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в рамках международного книжного фестиваля «Красная строка» в субботу 26 августа прошла презентация книги «Первопроходцы Дальнего востока», которую написал шеф-редактор «Комсольской правды» Евгений Сазонов. Познакомиться с увесистой работой и человеком, написавшим ее, на презентацию пришли десятки посетителей фестиваля.

- Почему книга про Дальний восток? Дело в том, что у нас в «Комсомольской правде» есть особый отдел — экспедиционный, - объясняет Евгений Сазонов. - До прошлого года два раза в год, а то и три раза в год у нас были разнообразные экспедиции. И руководил ими наш, к сожалению, ныне покойный главный редактор Владимир Николаевич Сунгоркин. Он был их вдохновителем. И поскольку он родился на Дальнем востоке, он очень интересовался историей и природой Дальнего востока.

Книг об освоении Дальнего востока крайне мало. Самые объемные труды, которые выходили, относятся аж к 70-м годам. А ведь иным сюжетам из истории позавидуют голливудские сценаристы. Куда там «Игре престолов» с ее сказочными драконами до наших настоящих путешественников. В частности Владимира Арсеньева и его легендарного проводника Дерсу Узала (недаром японский режиссер Акира Куросава в 1975-м снял про них фильм, - Прим. Ред.).

Шеф-редактор "Комсомольской правды" Евгений Сазонов Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Буквы создавались в течение года. А если говорить про сбор материала, то эта книга создавалась в течение 25 лет, - отмечает Евгений Сазонов. - Это значит, что с первой экспедиции на Дальний восток, которую провела «Комсомольская правда» уже начинался сбор материала, который так или иначе вошел в эту книгу. Это фотографии, описание мест, впечатления, попытки повторить полностью или частично пути русских первопроходцев. И каждая экспедиция заканчивалась восхищением нашими людьми, которые присоединили Дальний восток.

Книга — вовсе не учебник по истории. В ней много художественно описанных историй покорителей Дальнего востока, тех, кто несмотря ни на что продвигался вперед по рекам, по лесам и горам, избавляясь от белых пятен на карте нашей страны. Всего в книге 22 таких героя — начиная от атамана Ивана Москвитина, который в XVII веке первым достиг Охотского моря, и заканчивая Григорием Федосеевым, который в первой половине XX века собрал большую коллекцию растений, птиц и животных Дальнего востока.

Очередь за автографом. Фото: Алина СУРИНА

- Когда мы повторяли путь Ивана Москвитина по реке Мая, мы шли в хорошую погоду, была золотая осень, практически не было дождей, - рассказывает Евгений Сазонов. - У нас был современный рафт, спутниковая связь, карты бумажные и электронные. Мембранные куртки, теплые спальники, надувные коврики и легкие палатки. И все равно было достаточно тяжело и трудно. И для меня было большой загадкой, как люди сотни лет назад шли вникуда — навстречу Солнцу - открывать новые земли в кафтанах и сапогах? У нас сбыл случай, река закончилась заломом, нужно было разгрузить рафт, сдуть его, перенести по берегу около километра и потом опять надуть, загрузить. А Москвитин ведь в этом случае с товарищами либо по берегу лодку должен был тащить, либо они ее бросали, переходили по суше и начинали строить новую лодку. Вот настоящие супергерои, истории которых не нужно выдумывать!

Добавим, что книжный фестиваль «Красная строка» проходит в Екатеринбурге с 26 по 27 августа. В течение трех дней в Историческом сквере можно будет посетить презентации книг, встретиться с авторами, послушать стихи и посмотреть театральные постановки. На фестивале также можно посетить книжную ярмарку. Причем, книги на ней стоят дешевле, чем в магазинах! Книгу «Первопроходцы Дальнего востока» можно приобрести также на ярмарке либо на shop.kp.ru.