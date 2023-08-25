В аварии столкнулись малотоннажный грузовик и легковушки Фото: Олег ГАЛИМОВ

Вечером 25 августа на ЕКАДе в районе Ганиной Ямы произошло жуткое ДТП. В аварии столкнулись малотоннажный грузовик и легковушки.

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По предварительным данным, погибли два человека. Однако в ГИБДД заявили, что точное число жертв на данный момент устанавливается. На кадрах с места ДТП, опубликованных в паблике «Инцидент-Екатеринбург», видно, что Daewoo Nexia превратилась в груду металла, а грузовик перевернулся.

- Несколько нарядов ГИБДД Екатеринбурга работают на месте ДТП. Устанавливаются участники дорожно-транспортного происшествия. Число погибших и потерпевших уточняется, - сообщили «КП-Екатеринбург» в Госавтоинспекции города.

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Позже в Министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали, что ДТП случилось на 41-м километре ЕКАД. По данным ведомства, авария произошла в 17:10.

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- Вблизи Ганиной Ямы произошло лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля. Три человека, находившихся в легковом автомобиле, погибли (двое скончались до приезда бригады скорой помощи, один умер в машине скорой медицинской помощи), - уточнили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что еще двое пострадавших с травмами и переломами были госпитализированы в больницу.

Водитель грузового автомобиля от госпитализации отказался.