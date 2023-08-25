От удара грузовик перевернулся Фото: читатель «КП»

На ЕКАД в районе Ганиной Ямы столкнулся грузовик с легковушкой. В ГИБДД заявили, что число жертв устанавливается. На кадрах видно, что красный автомобиль получил серьезные механические повреждения. А грузовик перевернулся.

- Несколько нарядов ГИБДД Екатеринбурга работают на месте ДТП. Устанавливаются участники дорожно-транспортного происшествия. Число погибших и потерпевших уточняется, - сообщили «КП-Екатеринбург» в Госавтоинспекции города. - По итогам будет принято обоснованное решение.

По словам очевидцев, на месте ДТП работают бригады МЧС и скорой помощи.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru