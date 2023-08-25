От удара грузовик перевернулся Фото: читатель «КП»
На ЕКАД в районе Ганиной Ямы столкнулся грузовик с легковушкой. В ГИБДД заявили, что число жертв устанавливается. На кадрах видно, что красный автомобиль получил серьезные механические повреждения. А грузовик перевернулся.
- Несколько нарядов ГИБДД Екатеринбурга работают на месте ДТП. Устанавливаются участники дорожно-транспортного происшествия. Число погибших и потерпевших уточняется, - сообщили «КП-Екатеринбург» в Госавтоинспекции города. - По итогам будет принято обоснованное решение.
По словам очевидцев, на месте ДТП работают бригады МЧС и скорой помощи.
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