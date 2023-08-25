Тягает машины и гнет сковородки: на Урале 14-летний подросток стал звездой пауэрлифтинга

Тимофей Клевакин занимается пауэрлифтингом с пяти лет. Фото: Арсений Клевакин во "Вконтакте"

Не перевелись богатыри на земле русской! В этом в очередной раз можно убедиться, глядя на школьника из поселка Шаля в Свердловской области. 14-летний Тимофей Клевакин благодаря своей силе покорил не только сердца односельчан, но и тысяч телезрителей, причем не один раз.

А как же иначе, ведь школьник самостоятельно может сдвинуть с места автомобиль весом более тонны! Да и поднять стокилограммовую штангу для него не составит труда.

ЗАНИМАЕТСЯ С 5 ЛЕТ

Заниматься пауэрлифтингом парень начал еще в пятилетнем возрасте.

- Мы не выбирали для Тимофея конкретно этот вид спорта. Я просто ходил в зал на тренировки, а сын ходил за компанию. Играл, таскал там маленькие «блины», говорил, что будет как папа, - рассказывает папа Тимофея Арсений Клевакин, который, кстати, и сам профессиональный тяжелоатлет.

Такое рвение идти по стопам отца в семье оценили. Арсений стал заниматься с сыном, самостоятельно проводя тренировки все в том же спортивном зале. К семи годам мальчик впервые принял участие в соревнованиях. Причем состязался он с 13-летними атлетами (для пауэрлифтинга это минимальная возрастная категория).

Мальчик выступал на соревнованиях с семи лет. Фото: Арсений Клевакин во "Вконтакте"

С тех пор Тимофей столько раз занимал первые места, что уже сам сбился со счету в количестве своих медалей.

- Ни он сам, ни я, точно не знаем, сколько всего в квартире наград, - смеется отец.

Школьник регулярно посещал тренировки после уроков. Но время оставалось и на выполнения домашних заданий и на прогулки с друзьями. Ведь в зал он вместе с отцом шел к 19:00.

- Он у меня чемпионом России стал в 11 лет, поднял сто килограммов. Участвовал тогда в категории от 13-ти лет, потому что ниже категории просто нет. Ездили и в Азию, и в Европу. Он выступал уже, кажется, везде, - говорит Арсений Клевакин.

ПОРАЗИЛ ЗРИТЕЛЕЙ ДВУХ ТЕЛЕКАНАЛОВ

При этом, взглянув на Тимофея, так сразу и не поймешь, что подросток запросто может перевернуть колесо от трактора голыми руками. В это не мог поверить и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом. – Прим. Ред.). В 2020 году Тимофей вместе с папой приехали на программу «Лучше всех». Прямо на сцене тогда еще 11-летний мальчик три раза перевернул тракторную шину. А она, к слову, весила около сотни кг!

Школьник может сам перевернуть тракторную шину. Фото: Арсений Клевакин во "Вконтакте"

В августе 2023 года семья силачей решила, что было бы неплохо съездить и на другую программу. Семья отправила заявку на шоу «Вундеркинды» на телеканале «Пятница!». Продюсеры попросили Тимофея продемонстрировать свою силу. В ответ он отправил видео, где гнет сковородки. После этого силача сразу позвали в Москву. Во время съемок он протащил за собой автомобиль весом в 1324 килограммов, чем поразил аудиторию телеканала.

Проблем со здоровьем ни у папы, ни у сына нет, уверяет Арсений. Хотя силач признает, что врачи не поддерживают их занятия пауэрлифтингом.

К слову, в последнее время Тимофей больше тяготеет уже не к тяжелой атлетике, а к легкой.

- Его сверстники стали дружно заниматься легкой атлетикой, вот и он захотел попробовать. Я сказал: «Иди, если хочется, я тебя заставлять не стану». Сейчас уже около года бегает. Уже и там призы завоевывает, - отметил папа Тимофея.

Сейчас Тимофей решил уйти на легкую атлетику. ФОто: Арсений Клевакин во "Вконтакте"

Клевакины продолжают ездить на соревнования по пауэрлифтингу вместе, правда выступает сейчас на них только Арсений. Тимофей ездит для поддержки, и даже наставничества. А еще поднимает у папы спортивный дух.

МНЕНИЕ ВРАЧА

Михаил ЧУЛОШНИКОВ, спортивный врач, глава екатеринбургского Центра спортивной медицины:

- Силовые виды спорта рекомендованы детям от 15 лет, ведь до этого возраста у них еще не до конца сформирован скелет. Ранние занятия приводят к раннему закрытию зон роста. У ребенка в дальнейшем могут возникнуть серьезные проблемы, например, заболевания опорно-двигательного аппарата, поражение суставов, повреждение межпозвоночных дисков, артрозы и артриты.

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