«Если не откроете дверь, я вас убью»: на Урале мужчина с арматурой разгромил дом с шестью детьми внутри

В доме, который из-за семейного конфликта разгромил мужчина, находились шестеро детей. Фото: предоставили героини публикации

На Урале мужчина с арматурой разгромил дом, в котором находились две женщины и шестеро детей. Инцидент произошел 20 августа в поселке Белоярский. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала одна из женщин Юлия (Все имена изменены по просьбе героев публикации, - Прим. Ред.).

- Мы с детьми приехали к моей подруге Лене в гости с ночевкой. Она живет в одноэтажном доме. Накануне Лена разругалась по семейным делам со своей племянницей, и та натравила на нее своего сожителя. В 6:30 утра он пришел к дому пьяный и с арматурой. Сначала кричал: «Если вы не откроете дверь, я вас убью!». Потом выбил стекло и проник в дом, - рассказывает свердловчанка.

По словам женщины, Юлия вместе с Еленой и детьми спрятались в соседней комнате и подперли дверь холодильником.

- Мы все жутко перепугались. Мои дети долбились в стены соседям и звали на помощь. Соседи наутро ответили, что ничего не слышали. А этот мужчина не уходил до 8:00 утра. Он бился в дверь, но не мог ее открыть. Все это время мы ждали полицию. Когда полиция приехала, он ушел из дома, и мы тоже смогли выйти. Но сотрудница полиции приняла Лену за пьяную из-за того, что она от страха едва не потеряла сознание, пока шла к машине. С буйным сожителем никто даже разговаривать не стал, - продолжает многодетная мать.

По словам Юлии (имя изменено, - Прим. Ред.), мужчина выбил в доме окна и дверь. Фото: предоставили героини публикации

По ее словам, Елена несколько дней боялась писать заявление в полицию, так как боялась расправы. Но 23 августа Елена обратилась в ОП №29 по поселку Белоярский.

«КП-Екатеринбург» также связалась с племянницей Елены Натальей. Девушка подтвердила, что ее сожитель действительно ворвался в дом к ее тете.

- Я считаю, что Лена сама виновата. Она уже несколько месяцев нас грязью поливает. А Толя просто защищал семью. Мы в тот день оба выпили. Но и Лена не была трезвой. Понимаю, что он не имел никакого права врываться в чужой дом, но за своим языком тоже надо следить. Он никого пальцем не тронул, а стекло мы уже новое заказали. Скоро установят. Кстати, это квартира не Лены, она ее снимает. Мы уже поговорили с владельцем. Он никаких претензий к нам не имеет, - сообщила «КП-Екатеринбург» Наталья.

При этом Юлия и Елена все равно уверены, что этот случай может быть не единственным и боятся за свою жизнь.

Официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых обещал «КП-Екатеринбург» прокомментировать ситуацию позднее.