Елена Ильина рассказала, что такое Единый налоговый счет, и как заплатить налоги физлицу в 2023 году. Фото: предоставлено спикером

С начала 2023 года все налоги физических лиц попадают на Единый налоговый счет (ЕНС). О плюсах и минусах нововведения на радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказала руководитель консалтинговой компании «Налоговый консультант» Елена Ильина.

ЧТО ТАКОЕ ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ ЕНС И ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН

- Елена Борисовна, что такое Единый налоговый счет и для чего он нужен?

- Единый налоговый счет (ЕНС) появился с 1 января 2023 года. ЕНС заменяет все счета, которые были ранее. То есть все платежи теперь попадают на единый счет. Я это называю «общий котел», в который мы платим имущественный налог, транспортный налог, предприятия платят НДС. С ЕНС начинается распределение.

Возникло непонимание. Сначала несколько лет мы платили по каждому КБК (коды бюджетной классификации) суммы определенного налога, а сейчас все это в ЕНС. За что ты заплатил, и куда это пошло, это вызвало много вопросов.

- Сотрудники налоговых служб говорят, что с введением ЕНС все стало более предсказуемо и удобнее. Транспортный и имущественный налог вы платите по одним реквизитам.

- Идея хорошая, платить по одной платежке действительно удобно. Надо только следить, чтобы было положительное сальдо. Был пилотный проект с участием 200 компаний, все шло хорошо. Но, когда с 1 января эту практику распространили на всех налогоплательщиков, система рухнула. В личном кабинете налогоплательщика мы не видели сумму для оплаты. Вот это непонимание переходящего сальдо с 2022 года на 1 января 2023 года вызвало массу вопросов.

Налогоплательщики спрашивают: «Я платил, где мои деньги?». Оказывается, они списались за какие-то периоды. До мая невозможно было сделать сверку с налоговой инспекцией.

Елена Ильина рассказала, что ситуация с налоговыми вычетами после нововведений не изменится. Фото: предоставлено спикером

- Если говорить о физических лицах, то сейчас, как я понимаю, все можно привязать к Госуслугам. Туда будет приходить сигнал о необходимости уплаты налога с реквизитами. И можно легко оплатить. Сейчас все наладилось, или еще есть вопросы?

- Все наладилось, кабинет налогоплательщика заработал. Там можно посмотреть начисления, задолженность, переплату, отложенные платежи. Можно задать вопрос в налоговую инспекцию. В период сбоя за неуплату налогов не штрафовали, и только сейчас выставляются пени.

- Елена Борисовна, давайте посмотрим с точки зрения рядового налогоплательщика. У меня есть движимое и недвижимое имущество и Единый налоговый счет. До 1 декабря мне нужно будет заплатить налоги. Как налоговая служба поймет, за что конкретно я заплатил налог?

- В сентябре на ЕНС у вас появится обязательство, где прописано, по какому именно налогу это обязательство сформировано. И у вас появится сальдо по Единому налоговому счету. Сальдо показывает сумму, которую вы заплатили. Вы ее можете оплатить заранее. В этом случае налоговая служба 1 декабря увидит положительное сальдо, и спишет с него деньги на нужный ей налог. Деньги списывают, обязательства закрылись, сальдо по налогу уменьшилось. Если у вас хватило сальдо, у вас положительный баланс, если не хватило – отрицательный.

- Я был индивидуальным предпринимателем в городе Березовский, в 2020 году все закрыл. Ходил в налоговую службу, брал выписку по всем задолженностям, у меня был арест. Летом 2023 года мне налоговая из Екатеринбурга выставляет задолженность по ИП 26 тысяч рублей. В Личном кабинете они ничего не решают. Специалист сама позвонила и попросила приехать для решения проблемы, привезти документы. Но у меня нет документов, потому что три года назад закрылся. И сейчас они у меня будут эту задолженность списывать?

- Предполагаю, что вы могли не заплатить фиксированные страховые взносы за 2020 год. Например, вы закрываетесь в мае, и до этого месяца вам начисляют. В этом случае нужно приехать в налоговую службу и сделать сверку. Налоговый инспектор распишет все по задолженности. Можно заполнить на их сайте заявление: «прошу рассмотреть этот вопрос и дать мне письменный ответ с расшифровкой данных сумм». Они обязаны в течение 30 дней ответить.

- Такой вопрос: у меня расходятся цифры по платежам и начислениям по данным личного кабинета, и по данным ИФНС. Что делать?

- Важно нужно проверить, все ли платежи и начисления проведены, и верно ли в них указаны суммы. Обнаруженные ошибки нужно исправить, и передать сообщение об ошибках через форму обратной связи в личном кабинете. Можно прикрепить скрины платежек и других документах.

- Начислены необоснованные пени. Что делать? И как все это будет сочетаться с ЕНС?

- Для этого запросите в налоговых органах акт сверки, после чего вам нужно лично пообщаться с инспектором. ФНС рекомендует записываться через сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

По словам Елены Ильиной, оплатить налоговую задолженность можно через кабинет налогоплательщика. Фото: предоставлено спикером

- Акт сверки можно запросить дистанционно?

- Да, вы можете запросить справку о сальдо ЕНС. Это можно сделать в личном кабинете в разделе «Заявления и запросы». Если справки недостаточно, можно отправить заявление на сверку. Но через личный кабинет подача такого заявления не предусмотрена. Его можно отправить в ИФНС лично или в электронном виде через оператора.

- Например, у меня нулевое сальдо, потом начислят налоги, сальдо уйдет в минус. Ничего страшного не произойдет, я просто его пополняю. Все верно?

- Да, в кабинете налогоплательщика есть кнопка «Оплатить», нажимаете, оплачиваете. Но в этом случае начислят пеню.

- Налоговые вычеты: имущественные, на образование. Что-то теперь поменяется?

- Нет, здесь все то же самое.