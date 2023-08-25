Опыты вместо теории и военная подготовка взамен ОБЖ: что изменится в школьной программе на Урале

Элементы начальной военной подготовки появятся для учащихся 10 и 11 классов в Свердловской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Совсем скоро тысячи уральских детей отправятся в школы. Глобальных изменений в образовательной программе пока не планируется, однако новшества все-таки будут.

«КП-Екатеринбург» узнала, что ждет свердловских школьников в ближайшее время. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (92.3) мы поговорили с начальником отдела общего образования Министерства образования Свердловской области Натальей Сокольской.

По ее словам, к началу учебного года готовы все свердловские школы. В настоящее время в первый класс в регионе зачислено в свыше 55 тысяч детишек.

Сейчас в области насчитывается 36 тысяч педагогов, из них около полутора тысяч молодых специалистов пришли в школы в этом году.

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА

В этом году новых предметов не планируется. Однако в математике появится отдельный курс - теория вероятности и статистика.

- Это продолжение некоего тренда, связанного с финансовой грамотностью. Потому что этими математическими инструментами можно описывать многие процессы с точки зрения математических моделей. Например, чтобы рассчитать проценты по ипотеке и так далее, - уточнила Наталья Сокольская.

В естественнонаучных дисциплинах, таких как биология, химия и физика, детей также ждут изменения. В школьной программе уже с этого года больше времени отведено на опыты.

- То есть эти предметы будут менее теоретизированные, - отметила Наталья Сокольская.

«АПГРЕЙД» ОБЖ И НОВЫЕ УЧЕБНИКИ ИСТОРИИ

- Со следующего учебного года для 10-11 классов появятся элементы начальной военной подготовки. Курс основы безопасности жизнедеятельности со следующего года будет называться «Основы безопасности и защиты родины». Это тренд, связанный с патриотическим воспитанием и духовными ценностями, ориентированными на устои государства, - прокомментировала представитель регионального Министерства образования.

Также ученики 10 и 11 классов будут заниматься по учебникам истории с обновленным содержанием – в курсах мировой истории и истории России, - введены блоки, связанные с СВО.