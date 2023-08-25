«Павел Майков учил быть пьяным»: актер Александр Трачевский – о съемках в сериале «Контакт»

В сериале Александр Траческий (слева) играет друга главной героини. Фото: КиноПоиск

В Екатеринбурге прошла премьера второго сезона сериала «Контакт», рассказывающий о тяжелых отношениях отца-одиночки и его дочери – трудного подростка Юли. На премьеру приехал актер, исполнивший роль друга главной героини Александр Трачевский. Перед премьерой актер рассказал «КП-Екатеринбург», почему Евгений Стычкин специально для него придумал роль и о чем секретничал на съемках с Павлом Майковым.

Актер мечтает сыграть роль психопата. Фото: соцсети Александра Трачевского

«СТЫЧКИН УЧИЛ БЫТЬ ЛЕГКИМ, А МАЙКОВ – ПЬЯНЫМ»

- Сериал «Контакт» - дебютная работа Евгения Стычкина. Он называет себя «монструозным режиссером», который добивается нужного от артиста. К тебе были какие-то жесткие требования?

- Женя – строгий, но прекрасный режиссер. Ему важно, чтобы актер точно выражал ту эмоцию, которую он хочет видеть на экране. Порой, он экспрессивно все объясняет, но на съемках он выступает в роли учителя. Он научил меня быть в кадре легким, естественным. Бывало, Женя брал мою реплику, как-то по-своему произносил и говорил: «А попробуй так, Сань». И получалось более искренне.

Павел Майков и Ирина Паутова играют в сериале отца и дочь. Фото: КиноПоиск

- А как ты попал в проект?

- Я пришел на пробы. На них сразу сидел Женя. Я пробовался на другую роль, но Женя после проб со мной сказал: «Знаешь, я придумал еще одного персонажа, которого в школе все должны гнобить». Я в этот момент подумал: «Боже, как не повезет парню, которого возьмут на эту роль». А он, оказывается, увидел в этой роли именно меня. (Смеется).

- С Павлом Майковым у тебя были общие сцены?

- С Пашей у нас были сцены и во втором и в первом сезоне. В первом сезоне у меня была сцена, где я должен быть пьяным. Паша и наш второй режиссер Нурбек Эген учили меня, как это отыграть максимально органично.

- Павел как-то затрагивал тему того, что современное искусство и кино скатились. Вы обсуждали эту тему?

- Не знаю контекста, по которому Паша выражался по этому поводу. Но искусство всегда соответствует времени. Оно не прогрессирует и не деградирет. На счет того, что оно скатилось, я бы, наверное, так не выразился. Мы с ним долго сидели в актерском вагончике и разговаривали о том, где сейчас находятся наш театр и наше кино. Результаты разговора останутся в тайне. Но, как и после любого диалога об искусстве, ни к какому общему знаменателю прийти не получилось.

Евгений Стычкин придумал для Александра роь. Фото: КиноПоиск

«ЗАРУЧИЛСЯ ПОДДЕРЖКОЙ ПРИЛУЧНОГО»

- Сейчас среди молодых актеров сильная конкуренция? Парней, по-прежнему, больше любят?

- Конечно сильная. Если мы говорим, например, о театральном институте, то в этом году были цифры от 800 до 1500 претендентов на место. А по поводу парней – сейчас девушки также востребованы, как и парни.

- Молодые певцы сейчас через соцсети раскручиваются. А молодому актеру что нужно, чтобы стать популярным?

- Нужно везде мелькать, заявлять о себе, везде пробоваться и много работать над собой. Надо быть готовым к сложностям. Профессия у нас непростая и эмоционально тяжелая. И желание быть знаменитым не должно быть самоцелью. Если человек постоянно думает о славе и богатстве, не думаю, что он сможет много времени и концентрации уделять самосовершенствованию.

- В твоем первом серьезном проекте «Желтый глаз тигра» твоим экранным отцом был Павел Прилучный. Какие были впечатления?

- Было приятно заручиться поддержкой такого актера. Мы подписались друг на друга в соцсетях, но в жизни больше пока не пересекались. На съемках Паша мне помогал и был шутником, что очень правильно. Быть веселым на съемках важно, потому что это процесс трудоемкий и энергозатратный.

Александр (слева) играл сына героя Павла Прилучного в проекте «Желтый глаз тигра» . Фото: соцсети Александра Трачевского

- Ты играешь не только в кино, но и в театре.

- Когда мне было 10, мы с родителями переехали в Москву, а через два года мне посчастливилось попасть в спектакль во МХАТе имени Горького по пьесе Константина Симонова «Так и будет». Режиссером там выступила Татьяна Доронина. Она дала мне большой толчок в театральной деятельности. А вообще, моя мама всегда вдохновляла меня на все театральные авантюры.

- Родители у тебя не из медийной сферы?

- Мама работает в благотворительном фонде помощи хосписам «Вера», а папа временно курьером. А до этого очень долгое время работали в партии, были политиками.

- Многим зрителям интересно, свободно ли сейчас твое сердце?

- Занято. Но я б не хотел ничего говорить по этому поводу.

- У тебя есть конкретная роль, о которой ты мечтаешь?

- Я всегда играю каких-то героев-любовников, как в театре, так и в кино. Мне бы хотелось сыграть что-нибудь ровно противоположное. Например, психопата.

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