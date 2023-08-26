«Шахта - второй дом»: североуральские горняки раскрыли секреты успешной карьеры

К профессиональному празднику ежегодно на шахтах проходит конкурс ландшафтного дизайна. Фото: пресс-служба РУСАЛ

Необходимо иметь особое мужество и крепкое здоровье, чтобы пойти в шахту. Правда, сами горняки смотрят на свой образ жизни иначе. Смеются, что в глубинах шахт они не только добывают боксит, но и выращивают комнатные растения. «КП-Екатеринбург» накануне Дня шахтера выяснила, что привлекает горняков Североуральска в тяжелом и опасном труде.

«ПОДЗЕМНЫЙ ГОРОД»

На проходной местные мастера делают красивые зоны для отдыха Фото: Ольга ЮШКОВА

Шахта «Черемуховская глубокая» была запущена в 2015 году. Она оправдывает свое название, ведь в этом году начнется строительство новых подземных горизонтов. Проходчики начали работы на отметке минус 1250 метра. Впереди установка 15 ярусов и продвижение на 60 метров вниз.

Мы отправляемся на проходную «Черемуховской глубокой». Здесь нас тщательно досматривают и пропускают на промплощадку. «Зачекинились» и отправляемся прямиком на копер ствола шахты.

Поднимаемся на 85 метров и оказываемся на вершине копра. Виды здесь на вершину горы «Денежкин Камень» и Уральский хребет открываются потрясающие! Живописные красоты вдохновляют и горняков.

- Красота гор впечатляет. Сам люблю на сноуборде покататься, да на вершины подняться, - признается начальник участка шахтного подъема Роман Фарахутдинов. - Шахта для меня, как второй дом. Здесь провожу много времени. Самое интересное было, когда шел монтаж «Черемуховской глубокой» в 2014-м. Сейчас в мои обязанности входит ежедневный осмотр комплекса, он работает стабильно, поэтому ремонты небольшие. Бывает, перегреваются микроконтроллеры. Прописываешь адреса для каждого, отправляешь под замену. На мой взгляд, мы больше программисты, чем слесаря-механики.

«ЖЕНСКАЯ ПРОФЕССИЯ ГОРНЯК»

Машинистки подъема уверяют, что на их месте хотели бы оказаться многие женщины

Оказываемся в самом сердце копра. И узнаем, что жизнь горняков находится в женских руках. - Работаю здесь 13 лет, - рассказывает машинист подъема Марина Чеклецова. - Я прирожденный машинист и считаю, что эта работа для женщины хорошая. Устроиться было очень непросто, конкуренция высока. Но я росла и знала, что буду здесь работать. Управляю подъемной машиной. Выдаю боксит на-гора с глубины 1250 метров. Труд облегчают автоматизированные системы. Наблюдаем, чтобы наши горняки не пострадали во время осмотров ствола. Их жизни буквально в наших руках.

Красавицы-машинистки отметили, что их работа очень ответственная Фото: Ольга ЮШКОВА

Женщины отмечают, что работа на СУБРе дает им стабильный хороший заработок, пенсионные выплаты. А еще, в Североуральске они находят свое очарование.

- Жить надо в небольших городах. У нас цены на жилье доступные, работы полно. Я тридцать лет уже на шахте. С детства было привычно слушать рассказы о работе под землей от папы. Он у меня горным мастером работал. Мама трудилась машинисткой. Брат теперь механик в управлении СУБРа. Дети уехали в Екатеринбург. Но я считаю, жить надо где-то рядом с родными краями, - улыбается машинист подъема Елена Халяева.

«ШАХТЕРСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ»

На площадке «Черемуховской глубокой» мы столкнулись с необычными конкурсами. Еще при входе мы сразу заметили большой цветник. В его центре фигура председателя из журнала «Веселые картинки» - Карандаша. Рядом – огромная палитра красок из фанеры. Пройдешь дальше – увидишь море цветов, посреди которого установлена яхта с алыми парусами. Спросили, кто автор такой красоты? Оказывается, ко Дню шахтера проводится конкурс на лучшее оформление промышленной площадки. Победителей озвучат на празднике 26 августа. Не знаем, что решит жюри, на наш взгляд, у «Черемуховской» серьезная заявка на победу.

Мастерицы ежегодно оформляют клумбы, чтобы победить Фото: Ольга ЮШКОВА

Еще на СУБРе выбирают лучшую столовую. Это настоящая гонка, где повара придумывают новые блюда, чтобы включить их в повседневное в меню. Глядишь, а тут поросята из теста, десерты «Маргарита», торт-безе «Павлова». В комбинат после местного политехникума устраиваются молодые и талантливые повара. Так, после практики здесь оказалась 19-летняя Ольга Кузовлева. Она воспитывалась в многодетной семье горняков.

- Профессия престижная, но одна из нелегких, - говорит повар Ольга. – Встаем рано. Мою работу хвалят. Я считаю, что у меня все получается.

Вот такую роскошную сервировку и блюда приготовили для жюри конкурса Фото: Ольга ЮШКОВА

На дегустационном столе для жюри паштеты и салаты с морепродуктами, русская «скоблянка», китайские пирожки на пару. Есть и нетривиальные варианты вроде котлет из индейки с капустой и творогом, рыба под соусом из крыжовника. И как выбирать среди пяти номинантов лучших? На столе 19 блюд, созданных специально для конкурса.

И все-таки главный конкурс – профессиональный. Очистная бригада Павла Воронцова - неоднократный победитель Трудовой вахты. Это соревнование по основным горняцким специальностям, лучших определяют по выполнению производственных показателей и обеспечению безопасности на производстве.

- Работу свою обожаю. Моя задача – обезопасить ее для товарищей. Когда мы друг друга понимаем, то и работа идет, как по маслу. В ней важен баланс нервов и спокойствия. В бригаде больше 40 человек. Почти у каждого из нас дедушки и отцы работали под землей, - говорит 34-летний бригадир Воронцов.

Бригада Павла Воронцова насчитывает больше 40 человек Фото: Ольга ЮШКОВА

Самое высокое достижение бригады Воронцова - выполнение плана на 150%.

- Шахта затягивает. Горняки остаются здесь, будучи уже на пенсии, просто меняют специальности. Быть шахтером, не значит, только иметь физическую силу. Важнее подготовка, осознание ценности твоей работы. Не просто управлять рычагами, а любить свое дело, - говорит один из лучших проходчиков СУБРа Олег Рахматуллин.