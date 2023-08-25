Школу на Уралмаше, в которой обрушился потолок, признали аварийной

В настоящий момент она закрытв Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге здание школы № 68 было признано аварийным. Соответствующую документацию с заключением получил городской департамент образования. Как оказалось, использовать здание в качестве школы запрещено. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга в telegram-канале.

По этой причине чиновники решили перевести учеников с 1 сентября 2023 года в здания других школ.

Таким образом, ученики первых классов, а также 2 «в», 3 «г», 4 «б», 4 «г» будут учиться по адресу Калинина, 26а. В нем располагается школа № 80. Ученики 4 «а», 4 «в», 3 «а», 3 «б», 3 «в», 2 «а», 2 «б», 2 «г», классов будут ходить на занятия в школу № 22. Она находится на улице Красных Партизан, д. 4.

Здание закрыто на ремонт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьники с пятого по девятый классы пойдут на занятия в лицей № 128, на Индустрии, 92. А ученики десятых и одиннадцатых классов отправятся в лицей № 100, по адресу Ильича, 48а.

При этом, учить ребят будут педагоги школы № 68. А само здание, признанное аварийным, поставят на капитальный ремонт. Необходимую документацию подготовят в 2023 году. До конца года она пройдет госэкспертизу. Уже после будет принято решение о сроках ремонта. В настоящее врем учебное заведение закрыто для посещения.

Ранее родители учеников готовили обращение в Министерство образования. Так как по их мнению учебные заведения находятся далеко от дома.

Мэрия уже подавала заявку по поводу здания школы №68. Однако, оно не попало в списки объектов капремонта. Чиновники предупредили, что дети будут учиться в других школах не меньше года.

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