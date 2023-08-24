На Челябинском цинковом заводе стартовала акция «Собери ребенка в школу»

Фото: Челябинский цинковый завод

Накануне 1 сентября коллектив Челябинского цинкового завода приступил к сбору подарков для социально незащищенных слоев населения.

На предприятии размещена школьная доска с наклеенными листочками, на обороте которых перечислены нужные принадлежности – тетради, карандаши, краски, футбольные и баскетбольные мячи и т.д. Каждый сотрудник может взять листок, приобрести необходимые вещи и внести свой вклад в столь нужную акцию.

Фото: Челябинский цинковый завод

Пожелания, которые озвучивают ЧЦЗ детские дома, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, повторяются из года в год – детям нужны ранцы, канцелярские принадлежности, спортивный инвентарь. К акции активно присоединяются как отдельные работники, так и целые подразделения.

– Добрые дела – это всегда личный выбор и личная ответственность. Каждый год проект «Собери ребенка в школу» объединяет огромное количество заводчан, – говорит Рамиль Рахманкулов, директор по работе с персоналом и административным вопросам АО «ЧЦЗ».

Фото: Челябинский цинковый завод

Ежегодно Минпром признает Челябинский цинковый завод лучшим социально-ответственным работодателем среди предприятий области. Каждый год завод реализует порядка тридцати программ социальной направленности, среди которых поддержка молодежи, программ материнства и детства, культуры и спорта.