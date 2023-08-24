Самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги над Каспийским морем

Пострадавших пассажиров нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет компании «Уральские авиалинии» подал сигнал тревоги во время полета над Каспийским морем. В момент происшествия, борт выполнял рейс из Сочи в Екатеринбург. Внештатная ситуация произошла, когда в багажном отсеке произошло задымление. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»..

К счастью, воздушное судно уже приземлилось в Минеральных Водах.

- Самолет Airbus A 321 «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Екатеринбург-Сочи рейсом U6-306, благополучно приземлился в Минеральных Водах. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний».

Ранее, в аэропорт Кольцово экстренно вернулся самолет CRJ-100 авиакомпании «РусЛайн». В момент происшествия на борту находилось 50 пассажиров и три члена экипажа. Опасность была вызвана неуборкой передней стойки шасси.

Напомним, в Екатеринбурге перед вылетом в Турцию сломался борт компании Red Wings. Пассажиров из воздушного судна пришлось выводить. У компании уже выходили из строя три самолета этой компании.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кольцово экстренно сел самолет, летевший в Нарьян-Мар. В Кольцово самолет экстренно приземлился после вылета из-за внештатной ситуации. (Подробнее)

Туристы из Екатеринбурга не смогли улететь в Турцию из за неисправности самолета Red Wings. В Екатеринбурге перед вылетом в Турцию сломался самолет Red Wings. (Подробнее)