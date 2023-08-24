«Столица сердца»: таксист из Екатеринбурга зачитал рэп к 300-летию города на Всероссийском конкурсе

У Дмитрия была креативная стрижка. Фото: пресс-служба Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России»

На Всероссийском конкурсе «Лучший водитель такси» участник из Екатеринбурга прочитал рэп к 300-летию города. Таксист Дмитрий Бучельников самостоятельно написал текст о любви к городу и профессии таксиста. На Всероссийском конкурсе он занял пятое место. Финал проводился в Чебоксарах, куда приехали 32 водителя со всех уголков страны.

Дмитрий Бучельников поприветствовал зрителей и рассказал, что трек написан был написан с любовью.

Текст Дмитрий написал сам. Фото: пресс-служба Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России»

В треке Дмитрий Бучельников отразил, что он простой парень. И стал популярным после участия в конкурсах таксистов и ведения блога. Свой творческий номер Дмитрий приготовил для конкурса на студии звукозаписи. Он приурочил выступление к юбилею Екатеринбурга.

- Едем по дорогам. Нам еще и платят. На целую жизнь хватит! Урал… Мимо дворов и спален. Урал, я так тебе благодарен! – зачитал со сцены таксист. – Урал. Здесь создалась империя. Город любви. Город доверия. Екатеринбург – столица Урала. Столица моего сердца, вершина пьедестала.

Дмитрий завоевал пятое место. Фото: пресс-служба Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России»

Кроме того, жюри удивили творческие номера от водителей. Кто-то из них выходил в образе волшебника Гудвина. А некоторые участники даже выводили на сцену настоящего ягненка.

Лучшей таксисткой страны стала участница из Казани – Луиза Бадреева. Ей вручили автомобиль Lada Vesta и 150 тысяч рублей. Курганец Евгений Пшеничников стал вторым. «Бронзовым» участником соревнований признан Артур Михайлов из Чувашской республики. Победителям вручили денежные призы в размере 100 и 50 тысяч рублей.

Победителей конкурса выбирали по итогам трех туров: теоретического, практического, а также творческого. Таксисты отвечали на вопросы о правилах дорожного движения, законах такси, истории России. Лучших в профессии выбирают с 2018 года.

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