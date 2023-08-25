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Общество25 августа 2023 6:29

Город шахтеров: как живет современный Североуральск, где даже дети знакомы с минералами со всего мира

Журналисты «Комсомолки» приехали в Североуральск, чтобы посмотреть, как живет город горняков
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Природный пейзаж вдохновляет сотрудников на поход в горы и катание на сноуборде

Природный пейзаж вдохновляет сотрудников на поход в горы и катание на сноуборде

Фото: Ольга ЮШКОВА

Преодолев от центра уральской столицы путь почти в 400 километров, мы приезжаем в Североуральск. Это почти крайняя точка на карте Свердловской области. Город, который подарил миру немало успешных людей. Среди них российский актер – Сергей Горобченко, чемпионка и биатлонистка Елена Комарова. А еще здесь тысячи горняков трудятся на Североуральском бокситовом руднике – СУБРе, входящем в компанию РУСАЛ. Именно здесь добывают боксит, из которого производят «крылатый металл» алюминий. Накануне Дня шахтера «Комсомолка» приехала в Североуральск, чтобы подготовить серию публикаций о жизни города, шахтерах и перспективах развития отрасли.

Здесь на витринах свыше 2000 экспонатов со всего мира

Здесь на витринах свыше 2000 экспонатов со всего мира

Фото: Ольга ЮШКОВА

ПОСВЯЩЕНИЕ В ШАХТЕРЫ

В детском саду № 3 накануне профессионального праздника появился свой музей шахтерской славы. Ребята с малых лет могут прикоснуться к делу горняков: посмотреть на форму рабочего СУБРа, изучить образцы руды. Подготовительная группа вместе с бригадиром проживают рабочий день горняка в актовом зале. Шутки в сторону: проходим медицинский контроль, надеваем каски. В два счета из кубиков вырастает «Детсадовская глубокая». Девочки «бурят» песок, а мальчишки закладывают пластмассовую взрывчатку. Все действо сопровождается песней Юрия Богатикова «Сияет лампочка шахтера».

В темной экспозиции можно убедиться в подлинности минералов

В темной экспозиции можно убедиться в подлинности минералов

Фото: Ольга ЮШКОВА

– Профориентацию ведем для ребят с трех лет. Для них это игра и сказка, через которую можно почувствовать уважение к профессии пап и мам. Ребята у нас строят и конструируют модель шахты, знакомятся с работой поваров. Они и ко мне в кабинет приходят, чтобы узнать больше о профессиях, – объясняет заведующая детского сада Елена Росолова.

«ШТУФНОЙ КАБИНЕТ»

Мы же передвигаемся в Краеведческий музей, где нас встречает заместитель директора Екатерина Абросимова. Ее рассказ о Североуральске начинается с основателя горнозаводского дела Максима Походяшина, открытии бокситовых рудников советским геологом Николаем Каржавиным.

Штуфному кабинету исполнится уже 10 лет

Штуфному кабинету исполнится уже 10 лет

Фото: Ольга ЮШКОВА

Дальше мы попадаем в «Штуфный кабинет». В нем собрана частная коллекция горноспасателя и минеролога-энтузиаста Михаила Цыганко. Почти все выходные он посвящает минералогии и экспедициям за уральскими самоцветами. Своим делом он горит уже лет 20. Нам повезло встретить его в зале во время обновления экспозиции. По примерным подсчетам владельца, в коллекции 2000 экземпляров со всего мира.

– «Штуфному кабинету» в апреле будет десять лет. Большинство образцов из экспедиций, еще здесь подарки моих учеников. Они у меня давно разъехались, но мне отправляют минералы и экземпляры со всего света. Здесь каждый образец со своей неповторимой историей, – улыбается Михаил Цыганко. – Я хотел бы, чтобы тут была «тусовка». С 2006 года я ребятам рассказываю, как выжить в лесу. Смотрим с ними, чем богаты наши земли.

В музее можно даже устроить тематическую фотосессию

В музее можно даже устроить тематическую фотосессию

Фото: Ольга ЮШКОВА

ТЕАТР ОДНОГО ШАХТЕРА

Во дворе расположился музей горной техники под открытым небом. Сюда нужно приходить и слушать аудиоспектакль «Театр одного шахтера». Внутри – байки, шахтерские песни и простор для размышлений о ценности профессии.

По пятницам профильный экскурсовод Наталья Цыганко устраивает с детьми и подростками занятия по минералогии. Здесь они под микроскопом рассматривают образцы коллекции и изучают их свойства. Временами в музее проводятся игровые квесты. Словом, скучать не приходится.

С помощью аудиогида можно узнать больше о подземной технике

С помощью аудиогида можно узнать больше о подземной технике

Фото: Ольга ЮШКОВА

ОДНА НА ВЕСЬ МИР

На выезде из города можно заметить ажурную градирню. Когда-то она охлаждала котлы теплоэлектроцентрали. Рядом с ней стояла подобная. Автором методики ее строительства стал изобретатель Владимир Шухов. Высота ее 46 метров.

– Это единственная сохранившаяся до наших дней градирня из лиственницы не только в России, но и мире. Подобная была в Харьковской области, не уцелела. Время было послевоенное, металла не хватало. Зато лиственниц полно! Построена без использования крана, в семь ярусов, – показывает нам градирню Екатерина Абросимова. – Есть мнение, что строил ее инженер из бюро Шухова. Либо репрессированный инженер, строивший градирню под Харьковом.

Есть версия, что градирню строил один из инженеров бюро Владимира Шухова

Есть версия, что градирню строил один из инженеров бюро Владимира Шухова

Фото: Ольга ЮШКОВА

СОВРЕМЕННЫЙ СЕВЕРОУРАЛЬСК

По инициативе компании РУСАЛ Североуральский политехникум стал частью металлургического кластера федерального проекта «Профессионалитет». В развитие кузницы шахтерских кадров в Североуральске РУСАЛ вложил более 36 миллионов рублей. Сейчас здесь новейшие горная лаборатория, электромонтажная и сварочная мастерские, оборудованных по международным стандартам. Все для того, чтобы выпускники чувствовали себя уверенно и строили карьеру на шахтах СУБРа.

Когда-то сюда приезжал знаменитый диктор Юрий Левитан

Когда-то сюда приезжал знаменитый диктор Юрий Левитан

Фото: Ольга ЮШКОВА

Частью города является шахтерский поселок Калья. Жители гордятся восстановленным домом культуры «Горняк». В этом году он отпразднует 60-летний юбилей.

- Когда Великая Отечественная война закончилась, барак переоборудовали в клуб. Здесь бывал легендарный диктор Юрий Левитан. Заглядывал к нам и отец алюминиевой индустрии, советский министр Петр Ломако, - начинает экскурсию по зданию директор ДК Галина Никулина.

Капитального ремонта не было четверть века, с 1996 года. Убранство обветшало. А творить в его помещениях стало по-настоящему экстремально. РУСАЛ инвестировал 38 миллионов рублей в восстановление исторического изумрудного фасада и красивого внутреннего убранства.

Капитального ремонта у ДК «Горняк» не было с 1996 года

Капитального ремонта у ДК «Горняк» не было с 1996 года

Фото: Ольга ЮШКОВА

Теперь директор с гордостью показывает обновленные залы и поднимается на сцену. Материалы новые и приятный запах дерева чувствуется еще с порога. Скоро здесь споют и спляшут коллективы. Один из них - вокальный ансамбль «Берегиня». За прошедший год коллектив дал 32 концерта. Его участницы когда-то трудились на шахтах.

Самое яркое журналистское впечатление от первого дня в Североуральске: практически невозможно отделить город и СУБР, так тесно переплелись их история и планы на будущее. Во второй день пойдем на шахту, проверим свои ощущения, разговаривая с горняками.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ