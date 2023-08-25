Город шахтеров: как живет современный Североуральск, где даже дети знакомы с минералами со всего мира

Природный пейзаж вдохновляет сотрудников на поход в горы и катание на сноуборде Фото: Ольга ЮШКОВА

Преодолев от центра уральской столицы путь почти в 400 километров, мы приезжаем в Североуральск. Это почти крайняя точка на карте Свердловской области. Город, который подарил миру немало успешных людей. Среди них российский актер – Сергей Горобченко, чемпионка и биатлонистка Елена Комарова. А еще здесь тысячи горняков трудятся на Североуральском бокситовом руднике – СУБРе, входящем в компанию РУСАЛ. Именно здесь добывают боксит, из которого производят «крылатый металл» алюминий. Накануне Дня шахтера «Комсомолка» приехала в Североуральск, чтобы подготовить серию публикаций о жизни города, шахтерах и перспективах развития отрасли.

Здесь на витринах свыше 2000 экспонатов со всего мира Фото: Ольга ЮШКОВА

ПОСВЯЩЕНИЕ В ШАХТЕРЫ

В детском саду № 3 накануне профессионального праздника появился свой музей шахтерской славы. Ребята с малых лет могут прикоснуться к делу горняков: посмотреть на форму рабочего СУБРа, изучить образцы руды. Подготовительная группа вместе с бригадиром проживают рабочий день горняка в актовом зале. Шутки в сторону: проходим медицинский контроль, надеваем каски. В два счета из кубиков вырастает «Детсадовская глубокая». Девочки «бурят» песок, а мальчишки закладывают пластмассовую взрывчатку. Все действо сопровождается песней Юрия Богатикова «Сияет лампочка шахтера».

В темной экспозиции можно убедиться в подлинности минералов Фото: Ольга ЮШКОВА

– Профориентацию ведем для ребят с трех лет. Для них это игра и сказка, через которую можно почувствовать уважение к профессии пап и мам. Ребята у нас строят и конструируют модель шахты, знакомятся с работой поваров. Они и ко мне в кабинет приходят, чтобы узнать больше о профессиях, – объясняет заведующая детского сада Елена Росолова.

«ШТУФНОЙ КАБИНЕТ»

Мы же передвигаемся в Краеведческий музей, где нас встречает заместитель директора Екатерина Абросимова. Ее рассказ о Североуральске начинается с основателя горнозаводского дела Максима Походяшина, открытии бокситовых рудников советским геологом Николаем Каржавиным.

Штуфному кабинету исполнится уже 10 лет Фото: Ольга ЮШКОВА

Дальше мы попадаем в «Штуфный кабинет». В нем собрана частная коллекция горноспасателя и минеролога-энтузиаста Михаила Цыганко. Почти все выходные он посвящает минералогии и экспедициям за уральскими самоцветами. Своим делом он горит уже лет 20. Нам повезло встретить его в зале во время обновления экспозиции. По примерным подсчетам владельца, в коллекции 2000 экземпляров со всего мира.

– «Штуфному кабинету» в апреле будет десять лет. Большинство образцов из экспедиций, еще здесь подарки моих учеников. Они у меня давно разъехались, но мне отправляют минералы и экземпляры со всего света. Здесь каждый образец со своей неповторимой историей, – улыбается Михаил Цыганко. – Я хотел бы, чтобы тут была «тусовка». С 2006 года я ребятам рассказываю, как выжить в лесу. Смотрим с ними, чем богаты наши земли.

В музее можно даже устроить тематическую фотосессию Фото: Ольга ЮШКОВА

ТЕАТР ОДНОГО ШАХТЕРА

Во дворе расположился музей горной техники под открытым небом. Сюда нужно приходить и слушать аудиоспектакль «Театр одного шахтера». Внутри – байки, шахтерские песни и простор для размышлений о ценности профессии.

По пятницам профильный экскурсовод Наталья Цыганко устраивает с детьми и подростками занятия по минералогии. Здесь они под микроскопом рассматривают образцы коллекции и изучают их свойства. Временами в музее проводятся игровые квесты. Словом, скучать не приходится.

С помощью аудиогида можно узнать больше о подземной технике Фото: Ольга ЮШКОВА

ОДНА НА ВЕСЬ МИР

На выезде из города можно заметить ажурную градирню. Когда-то она охлаждала котлы теплоэлектроцентрали. Рядом с ней стояла подобная. Автором методики ее строительства стал изобретатель Владимир Шухов. Высота ее 46 метров.

– Это единственная сохранившаяся до наших дней градирня из лиственницы не только в России, но и мире. Подобная была в Харьковской области, не уцелела. Время было послевоенное, металла не хватало. Зато лиственниц полно! Построена без использования крана, в семь ярусов, – показывает нам градирню Екатерина Абросимова. – Есть мнение, что строил ее инженер из бюро Шухова. Либо репрессированный инженер, строивший градирню под Харьковом.

Есть версия, что градирню строил один из инженеров бюро Владимира Шухова Фото: Ольга ЮШКОВА

СОВРЕМЕННЫЙ СЕВЕРОУРАЛЬСК

По инициативе компании РУСАЛ Североуральский политехникум стал частью металлургического кластера федерального проекта «Профессионалитет». В развитие кузницы шахтерских кадров в Североуральске РУСАЛ вложил более 36 миллионов рублей. Сейчас здесь новейшие горная лаборатория, электромонтажная и сварочная мастерские, оборудованных по международным стандартам. Все для того, чтобы выпускники чувствовали себя уверенно и строили карьеру на шахтах СУБРа.

Когда-то сюда приезжал знаменитый диктор Юрий Левитан Фото: Ольга ЮШКОВА

Частью города является шахтерский поселок Калья. Жители гордятся восстановленным домом культуры «Горняк». В этом году он отпразднует 60-летний юбилей.

- Когда Великая Отечественная война закончилась, барак переоборудовали в клуб. Здесь бывал легендарный диктор Юрий Левитан. Заглядывал к нам и отец алюминиевой индустрии, советский министр Петр Ломако, - начинает экскурсию по зданию директор ДК Галина Никулина.

Капитального ремонта не было четверть века, с 1996 года. Убранство обветшало. А творить в его помещениях стало по-настоящему экстремально. РУСАЛ инвестировал 38 миллионов рублей в восстановление исторического изумрудного фасада и красивого внутреннего убранства.

Капитального ремонта у ДК «Горняк» не было с 1996 года Фото: Ольга ЮШКОВА

Теперь директор с гордостью показывает обновленные залы и поднимается на сцену. Материалы новые и приятный запах дерева чувствуется еще с порога. Скоро здесь споют и спляшут коллективы. Один из них - вокальный ансамбль «Берегиня». За прошедший год коллектив дал 32 концерта. Его участницы когда-то трудились на шахтах.

Самое яркое журналистское впечатление от первого дня в Североуральске: практически невозможно отделить город и СУБР, так тесно переплелись их история и планы на будущее. Во второй день пойдем на шахту, проверим свои ощущения, разговаривая с горняками.