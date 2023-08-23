В Екатеринбурге горит здание НИИ метеорологии

На 10 этаже дома на улице Красноармейской, 4, загорелись стройматериалы
Фото: Олег ГАЛИМОВ
В 23 часа 23 августа в Екатеринбурге загорелось здание НИИ гидрометеорологической информации. На 10 этаже дома на улице Красноармейской, 4, загорелись стройматериалы на площади 10 квадратных метров. Улицу у Театра оперы и балета перекрыли пожарные машины.
- Самостоятельно эвакуировались 3 человека. Информации о пострадавших не поступало, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Улицу у Театра оперы и балета перекрыли пожарные машины
Фото: Олег ГАЛИМОВ
В тушении пожара задействованы 13 единиц техники и 47 человек. Огнеборцы принимают меры по локализации огня.
Недавно мы рассказывали, что в коллективном саду «Рассвет» в Екатеринбурге сгорел частный дом. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны 20 августа в 15:19. Тогда спасатели незамедлительно выехали к месту ЧП. К счастью, в огне никто не пострадал. На тушение частного дома выехали пять пожарных машин и 20 спасателей.
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