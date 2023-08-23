Тагильчане собрали для многодетной мамы, сбитой катером, больше миллиона рублей

В тот вечер компанию было видно из-за светодиодных лент на сапсерфах. Фото: предоставил Максим Подмазов

Жительницу Нижнего Тагила Ирину Подмазову, сбитую катером, отправили реабилитацию. Трагедия произошла ночью 28 июля 2023 на Нижнетагильском пруду. 42-летняя Ирина вместе со своим 9-летним сыном катались на сапсерфе. В этот момент их сбил катер. Основной удар пришелся на Ирину. Она получила тяжелую черепно-мозговую травму и впала в кому, из которой вышла 15 августа.

Как рассказывает супруг Ирины, врачи прогнозируют долгое восстановление. В настоящее время Ирина Подмазова проходит реабилитацию в больнице Нижней Салды.

- Ирина уже в сознании и может разговаривать. Она самостоятельно ест. Наш первый диалог после ее выхода из комы был об отпуске. Ирина сказала, что хочет поехать в Турцию, - рассказал «КП-Екатеринбург» муж пострадавшей Иван Подмазов. - Второй этап реабилитации пройдет в Клиническом институте мозга в Березовском. Врачи предупредили, что стоит запастись терпением. В адрес семьи шла мощная волна поддержки, она помогла нам держаться и пережить ужас первых двух недель после ЧП.

Ирина получила тяжелую черепно-мозговую травму. Фото: предоставил Иван Подмазов

По словам Ивана Подмазова, тагильчане менее чем за месяц собрали на восстановление Ирины 1 миллион 92 тысячи рублей.

Напомним, муж пострадавшей женщины заявляет, что водитель катера был пьян, а после случившегося скрылся с места ЧП. По его словам, за рулем находился 26-летний парень.

Также муж Ирины заявлял, что спустя пять минут после ЧП, к месту случившегося приплыли спасатели в гражданской одежде. Они просили не вызывать полицию. При этом спасатели уверяли, что якобы не знакомы с водителем катера.

Ирине недавно исполнилось 42 года. Фото: соцсети

Напомним, полиция Нижнего Тагила после произошедшего возбудила уголовное дело по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Однако у Ивана Подмазова есть вопросы и к полиции. Он утверждает, что показания некоторых свидетелей брали лишь спустя 20 дней после случившегося.

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