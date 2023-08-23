«Из банка ушла на стройку и не пожалела»: история екатеринбурженки, которая изменила свою жизнь

Больше 15 лет Оксана Решетникова проработала в компаниях банковской отрасли. Автор фото: Андрей Куськало

Больше 15 лет Оксана Решетникова проработала в компаниях банковской отрасли. За короткий период она прошла путь от менеджера по продажам до директора филиала по розничному бизнесу крупного банка. 150 сотрудников в подчинении, 15 точек продаж в Уральском федеральном округе, успешная карьера. Год назад изменилось. Без доли сомнений Оксана сменила работу в банке на строительную отрасль.

- Оксана, почему выбрали стройку?

- Год назад я поняла, что пора менять обстановку. Как нынче модно говорить: «Выйти из зоны комфорта». Но когда я попала в группу компаний «Страна Девелопмент», я поняла, что наоборот - я вошла в эту самую зону комфорта.

В компании работаю всего… или уже год. В прошлом году «Страна» вышла на рынок Екатеринбурга. Застройщик громко и амбициозно заявил о себе. И мне это понравилось.

- Долго перестраивались для работы в новой сфере?

- Честно, думала, что будет непросто. Команда только формировалась, все притирались друг к другу. Но все прошло настолько гладко, что я до сих пор удивляюсь. В «Стране» потрясающая кадровая работа, HR-специалисты ведут нового сотрудника от “хантинга” до адаптации.

Мои ценности и ценности «Страны» совпали. Для меня важно разделять и принимать их. Импонируют такие ценности как - быть лидером отрасли, идти к амбициозным целям, применять новые технологий, быть гибким в изменениях и принятий решений, клиентоориентированность, атмосфера в коллективе. Попадание на 100%! Поэтому я с огромным удовольствием веду команду к поставленным целям и задачам, развиваюсь и расту вместе с компанией.

- Расскажите о своей работе. Какая должность, чем занимаетесь?

Сейчас я - начальник отдела продаж в городе Екатеринбурге. Основной функционал - управление реализацией объектов недвижимости в проектах, жилых комплексах, в нашем городе. Я занимаюсь управлением ценовой политикой и руковожу командой по продажам.

Автор фото: Андрей Куськало

- Что самое интересное в вашей повседневной работе?

- Мне нравится видеть эмоции клиентов! Их счастье и гордость от приобретения квартиры в нашем жилом комплексе. Недавно у нас на стройке молодой человек сделал предложение своей девушке - в квартире, которую они купили для совместной жизни. Быть свидетелем таких событий, слез счастья - очень почетно и ценно.

- Что «Страну» отличает от других компаний?

- Корпоративная культура! Она формируем и мотивирует. Настолько грамотно выстроенные процессы и иерархии. Они позволяют четко распределять работу и функционал. Ни разу не сталкивалась с задачами по принципу «иди туда - не знаю куда».

Приятно видеть, как компания ценит вклад каждого сотрудника в ее развитие. Регулярно отмечают лучших сотрудников, помогают тем, кто только пришел.

Автор фото: Андрей Куськало

- С руководством понятно! А как коллектив?

- Будем честны, стройка — это бизнес. Но социально-ориентированный. Мнение клиента решает. Наша задача создать конкурентный продукт, который выберут люди. А это возможно только когда мы ориентируемся на их запросы. Поэтому проактивный подход каждого сотрудника помогает строить именно такие дома и торговые центры. Не важно, ты - менеджер по продажам, архитектор, маркетолог или инженер, твое мнение будет услышано.

СПРАВКА

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 15 лет девелопером построено более 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.

В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему текущего строительства. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

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