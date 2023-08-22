Школа вождения: на Плотинке в Екатеринбурге учат безопасно ездить на электросамокатах

Во время поездки важно контролировать ситуацию на дороге, держать корпус прямо, смотреть вперед, сохранять равновесие Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты кикшеринга предоставили электросамокаты для бесплатного катания на спецплощадке, а Госавтоинспекция Свердловской области напомнила жителям ПДД и сделала полезные подарки.

МОТОЦИКЛИСТЫ В ПОГОНАХ

Жара на Урале постепенно спадает, близится осень, и жители города теплые дни используют по максимуму. В самом «сердце» Екатеринбурга, на Плотинке, во время празднования 300-летия города Госавтоинспекция Свердловской области не осталась в стороне и продемонстрировала на площадке автомобиль ДПС и мототехнику.

рекомендуется ездить без обуви, нарушать правила дорожного движения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это очень здорово, что ГИБДД стали ближе к людям. Мне кажется, раньше не было такого. А сейчас они столько мероприятий организовывают, что иногда даже выбирать приходится. Сегодня мы гуляем с семьей, отец с сыном в машине уже сидят, Никитка по рации старается сказать жителям, что нужно соблюдать правила дорожного движения. Вообще мы, когда гуляем и видим машину ДПС, сын показывает пальцем и говорит: «Полиция! Полиция!» А нашему папе мотоцикл, конечно, больше понравился. Он любит все такое мужское, брутальное, делится впечатлениями екатеринбурженка Наталья Простакова.

Десятки фотографий с автомобилем, столько же с мотоциклом. Но не ради красивых снимков Госавтоинспекция собрала вокруг себя людей. Главная задача еще раз проговорить жителям и гостям города, как нужно вести себя на дороге и водителям, и пешеходам чтобы оставаться здоровым.

В правилах официально обозначен статус электротранспорта, появился новый термин: «средство индивидуальной мобильности» Фото: Алексей БУЛАТОВ

СИМ ПО ПРАВИЛАМ

А это вторая площадка, ее автоинспекторы организовали совместно с ребятами из кикшеринговой компании Whoosh. Полоса препятствий, электросамокаты, инструкторы, подарки и все это для жителей города совершенно бесплатно. Главная задача «Школы вождения» научить каждого желающего правильно и безопасно передвигаться на самокатах с моторчиком.

Ой, а можно я просто пока на самокат встану, но не буду ехать? Страшно, переживает гостья праздника Екатерина.

Да ты же на скутере вон как гоняешь! подбадривает женщину супруг.

Научиться управлять самокатом с электромотором несложно, особенно если у водителя имеется опыт катания на обычном самокате. Но на мероприятии были и те, кто впервые притронулся к технике. Алгоритм действий подсказывали опытные райдеры.

1. Положите обе руки на рукоятки руля и сожмите их, после чего включите кнопку активации устройства.

2. Далее одну ногу поставьте на платформу самоката, а второй легко оттолкнитесь от земли. Так вы зададите стартовую скорость транспорту. Теперь можно поставить на платформу и вторую ногу.

3. Чтобы увеличить скорость, плавно нажмите на рычаг акселератора.

4. Чтобы повернуть вправо или влево, поверните руль в ту сторону, куда планируете ехать.

5. Чтобы затормозить или остановиться, нажмите рычаг тормоза до полной остановки. Чем сильнее нажатие на рычаг – тем экстреннее происходит остановка.

Теперь определено, кто и где может ездить на электросамокатах Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Но только ли уметь управлять современным транспортом достаточно для того, чтобы выехать на маршрут? Нет, убедительно говорят автоинспекторы. Важно знать правила пересечения проезжей части и другие «можно» и «нельзя», касающиеся безопасного нахождения на дороге и возле нее.

ПДД ДЛЯ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ

Во время поездки важно контролировать ситуацию на дороге, держать корпус прямо, смотреть вперед, сохранять равновесие. Не рекомендуется ездить без обуви, нарушать правила дорожного движения. Но какие?

1 марта 2023-го года Правительство РФ изменило правила дорожного движения. В первую очередь новинки коснулись тех, кто водит электросамокаты, скутеры и другие устройства с электродвигателем. Например, раньше электросамокатчиков вообще считали пешеходами, а потому они были обязаны выполнять соответствующие требования ПДД. Сейчас же в правилах официально обозначен статус электротранспорта, появился новый термин: «средство индивидуальной мобильности», СИМ. Также теперь определено, кто и где может ездить на электросамокатах.

- Водитель от 7 до 14 лет на СИМ можно ездить по пешеходным и велосипедным дорожкам, тротуарам и в пределах пешеходных зон. Здесь же могут кататься дети младше 7 лет, но только в сопровождении взрослых.

- Водители старше 14 лет на СИМ тяжелее 35 кг и велосипедах нужно двигаться по велосипедным и велопешеходным дорожкам, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов. Если такой инфраструктуры нет или она недоступна, можно двигаться по обочине, а если нет и ее — по правой стороне проезжей части.

- На электросамокатах можно ездить в пешеходных зонах, по тротуарам и пешеходным дорожкам, но только в следующих случаях: если невозможно двигаться по велосипедным, велопешеходным дорожкам и полосе для велосипедистов. Если нужно сопровождать ребенка младше 14 лет, который тоже едет на СИМ.

- СИМ могут двигаться только на дорогах, где разрешено движение велосипедистов и скорость ограничена 60 км/ч. То есть на дорогу с максимальной разрешенной скоростью 90 км/ч на электросамокате выезжать нельзя.

- Если человек на электросамокате создает помехи движению пешеходов, он должен двигаться с их скоростью или спешиться.

СИМ могут двигаться только на дорогах, где разрешено движение велосипедистов и скорость ограничена 60 км/ч Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Тем, кто управляет СИМ, запрещено: перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией, перевозить детей до 7 лет без специально оборудованных мест, поворачивать налево или разворачиваться, если на дороге больше одной полосы в одну сторону или есть трамвайное движение, пересекать дорогу по пешеходным переходам, не спешиваясь. Кстати, в «Школе вождения» особое внимание инструкторы обращали именно на спешивание перед «зеброй», так как водители электросамокатов часто забывают об этом правиле. Посмотрите наше видео мы показали, как правильно и безопасно это делать.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».