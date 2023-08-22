В детсаду Заречного, где родители заявили об издевательствах над детьми, отстранили воспитателей

По словам директора, служебное расследование уже завершено Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детском саду № 50 «Солнышко» города Заречного, который оказался в эпицентре скандала, завершилась служебное расследование.

Напомним, недавно родители воспитанников заявили, что им стало известно об издевательствах над малышами. По их словам, старший воспитатель грубо общалась с детьми, зажимала их дверью и давала еду с пола. Об этом родителям сообщила младшая воспитательница детсада, написавшая заявление на увольнение. После публикации «КП-Екатеринбург» СК и прокуратура начали проверку.

В свою очередь, в объединении садиков «Детство», которое курирует деятельность «Солнышка», объяснили, с чем связан скандал в дошкольном учреждении.

САМИ ОБРАТИЛИСЬ В ПОЛИЦИЮ

Директор объединения «Детство» Светлана Гордиевских в разговоре с «КП-Екатеринбург» рассказала, что заведующая детсадом № 50 сейчас в отпуске. Поэтому разрешением конфликта занимается объединение. Как рассказала Светлана Гордиевских, в полицию она обратилась сама, чтобы передать всю поступившую ей информацию.

- В настоящий момент служебное расследование закончилось, дальше дело за полицией. Заведующей детским садом не поступало жалоб от младшей воспитательницы. К детям не применялись методы воспитания, о которых она говорила родителям. Работа в детском саду продолжается, малыши занимаются с другими профессионалами. Воспитатели (младшая воспитательница отрабатывает две недели после заявления. – Прим. ред.) отстранены, так как нарушения зафиксированы от двух сторон. Конфликт был в том, что младшая сотрудница оболгала коллегу. После этого младшая воспитательница принесла извинения коллеге. Сами мамы воспитанников не могут назвать точную дату, когда их ребенка якобы зажали в угол. Доказать другие обвинения пока тоже не удалось, - говорит «КП-Екатеринбург» Светлана Гордиевских.

Ранее родители заявлялм, что их дети стали капризными Фото: Алексей БУЛАТОВ

Она добавила, что обе сотрудницы получат выговор. Правда, это еще не окончательное решение.

- Со стороны воспитателей было отсутствие контроля, а также невыполнение обязанностей. У нас нет системы штрафов, поэтому будут применены меры дисциплинарного взыскания. Не исключаем и увольнение. Мы будем работать над кадровой политикой, подбирать профессионалов.

«С ПОЛА НИКТО НЕ КОРМИЛ»

Как объясняет Светлана Гордиевских, младшая воспитательница снимала на телефон детей во время приема пищи намеренно.

- Это рядовая ситуация, что дети балуются, роняют и разбивают посуду. Обычно воспитатели сразу же меняют тарелки и блюда детям. Здесь, как мы выяснили, ребенок стукнул по тарелке. Запеканка выпала на стол. И воспитатель, вместо того чтобы заменить блюдо, решила сфотографировать детей за столом. Но едой с пола детей никто не кормил. Молодой специалист решил добиться авторитета у родителей через это фото, - говорит Светлана Гордиевских.

В дестком саду есть камеры, но пока они не подключены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, сотрудники объединения садиков «Детство» разберутся, насколько были правомерно распространены фото детей из садика в соцсетях.

- Мы за то, чтобы права детей соблюдались. Считаем, что такой метод манипуляции недопустим. Дальше в деле будут разбираться полицейские, - уверяет директор объединения. – Мы прорабатываем вопрос с камерами в садике. Система наблюдения имеется, она исправная. Остается только получить пакет согласий от родителей, а также другие документы.

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