Олег Воробьев (слева), Мария Кульбицкая (в центре), Леонид Гункевич (справа) на презентации проекта «Покупай наше». Фото предоставлено пресс-службой телемагазина «Shop and Show»

Региональные бренды выйдут на федеральное ТВ.

21 августа в Екатеринбурге (Свердловская область) состоялся круглый стол, посвященный проблемам изоляции региональных брендов от федеральных рынков сбыта. Встреча организована при поддержке общественной организации «Деловая Россия» и центров Мой бизнес в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участие в ней приняли представители более 50 местных бизнесменов.

В рамках круглого стола был презентован проект «Покупай наше». Главная цель проекта – не только вывести местные бренды на федеральный рынок сбыта, но и сформировать полноценные интернациональные бренды на базе отечественных производителей, которые смогли бы представлять Россию на международной арене. Планируется, что проект будет развиваться на платформе телемагазина и затронет все субъекты страны.

Открыл круглый стол Леонид Гункевич, председатель Свердловского регионального отделения «Деловой России». По его словам, импортонезависимость – это наша новая реальность. Он отметил высокую значимость проекта, который открывает перед местными предпринимателями и разработчиками совершенно новые возможности реализации продукции через федеральный рынок сбыта.

«Главное, что должен уметь предприниматель – это продавать свою продукцию за пределы региона присутствия. Произвести, в принципе, можно все, а продвинуть продукт куда сложнее. Поэтому такие мероприятия как раз рассчитаны на создание возможности продажи наших товаров и брендов за пределы Свердловской области», - подчеркнул Леонид Гункевич.

На мероприятии присутствовала Мария Кульбицкая, директор Первоуральского Фонда поддержки предпринимательства. Она рассказала о социально-экономической значимости поддержки региональных и локальных предпринимателей. Привела реальные кейсы Первоуральских предпринимателей.

«Только такие проекты сегодня имеют значение. Существующие каналы коммуникаций и площадки больше напоминают информационный шум. Масса точек входа к покупателю, обилие предложений «по одной цене», товаров схожего качества, усложняют задачу «достучатся до сердца покупателя». Подобный проект – это то, что нужно для конкретной целевой аудитории. Тем более, уже есть и реальная статистика, опыт, есть понимание о количестве и качестве взаимодействия с аудиторией. На мой взгляд, это абсолютно рабочий инструмент», - добавила Мария Кульбицкая.

По ее словам, сегодня, когда перед предпринимателями открываются новые возможности продвижения, отрываются ниши, ранее для них недоступные, они должны проявлять активность. Проект «Покупай Наше» достоин внимания региональных бизнесменов.

Как подчеркнул член Генерального совета «Деловой России», президент социального телемагазина Олег Воробьев, сегодня важно вовлечь бизнес-сообщество в процесс конструирования нового экономического будущего страны, построенного на принципах импортозамещения и развития собственных брендов.

«Сегодня назрела острая необходимость формирования полноценных стратегий и концепций для национальных брендов, которые в будущем могли бы стать и международными. Тема крайне актуальная. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивает, что сегодня необходимо создавать экономику, которая «живет не за счет потребления чужого, импортного, а сама производит современные товары, услуги и технологии».», - рассказал Олег Воробьев и добавил. - «Проект на базе Shop&Show – это не про продажи отдельных товаров или рекламу в федеральном эфире. Он позволяет практически всем брендам, попадающим под категории телемагазина достаточно быстро вывести бренд на национальный уровень».

Телеканал обладает ресурсом в виде команды стратегических продюсеров, маркетологов, дизайнеров, копирайтеров, которые способны проработать все ключевые компоненты бренда, достойно вывести его в федеральный эфир и сделать узнаваемым повсеместно.

«В стране огромное количество локальных и региональных компаний, которые по своим оборотам даже в ближайшем будущем не смогут выйти на уровень крупных корпораций и, соответственно, не располагают достаточным объемом бюджетов для полноценного продвижения», - указывает Олег Воробьев.

При этом, как показал опрос, проведенный среди клиентов телемагазина, более 70% покупателей хотели бы видеть больше отечественных товаров, 42% респондентов указали, что искать самостоятельно региональные бренды для них затруднительно, так как зачастую у таких компаний нет даже сайта. Но самое примечательное, что участники опроса отметили, что им не хватает единой платформы, где небольшие бренды были бы представлены наравне с уже известными российскими компаниями. Таким образом можно отметить, что в обществе сформировался полноценный запрос на российский продукт.