Самолет «Аэрофлота» из Екатеринбурга приземлился в Казани вместо «Шереметьево»

Рейс из Екатеринбурга в Москву приземлился в Казани из-за закрытия аэропорта «Шереметьево» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет «Аэрофлота», летевший рейсом SU-1437 из Екатеринбурга в Москву, вместо «Шереметьево» сел в Казани. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».

- В связи с закрытием аэропорта «Шереметьево» с 6:25 до 8:30 по Москве на прием и вылет самолетов ряд рейсов ушли на запасные аэродромы. Некоторые рейсы из Москвы будет выполнены с задержкой, авиакомпания корректирует расписание, - сообщили в пресс-службе.

По данным на сайте аэропорта «Кольцово», рейс SU-1437 вылетел из Екатеринбурга в 8:20 по местному времени и должен был приземлиться в 9:00 по Москве в «Шереметьево».

Напомним, аэропорты Москвы закрывались из-за атаки беспилотников. По данным Минобороны России, 21 августа около 06:50 по Москве дежурные силы ПВО обнаружили над территорией Московской области украинский беспилотный летательный аппарат.

- Он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Беспилотный летательный аппарат потерял управление и потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района.