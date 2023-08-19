Екатеринбург отпраздновал 300-летие
Фото: Алексей БУЛАТОВ
19 августа Екатеринбург масштабно отметил 300-летие. Праздничные мероприятия посетили больше 1,2 миллиона жителей и гостей уральской столицы.
Горожане начали собираться в центре с утра
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С утра в центре города начались массовые гуляния – уральцы рассматривали ретроавтомобили на Плотинке, посетили традиционную «Городскую свадьбу».
Проспект Ленина в праздник отдали пешеходам
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Главные праздничные мероприятия начались во второй половине дня: в ЦПКиО отгремел большой рок-концерт со звездами Свердловского рок-клуба Вячеславом Бутусовым, Настей Полевой и Владимиром Шахриным.
Одна из точек притяжения - Набережная городского пруда
Фото: Алексей БУЛАТОВ
После этого для горожан выступил Хор Турецкого.
Театральная постановка - один из подарков городу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Историческом сквере показали гранд-спектакль «Екатеринбург – место действия» на Плотинке. На сцене выступили танцевальные коллективы, шаман с бубном, Александр Новиков, Владимир Шахрин, певица Валерия. Кульминацией стало выступление коллектива «Дискотека Авария».
В постановке принял участие Владимир Шахрин
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Точкой притяжения для молодежи стал большой концерт на площадке возле КРК «Уралец» с участием Клавы Коки и Niletto, который, кстати, по пути на собственное выступление, попал в небольшое ДТП у ТРЦ «Гринвич».
Валерия собрала много зрителей и аплодисментов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Из-за юбилейных торжеств главный праздничный фейерверк над акваторией Городского пруда задержали на час – первые залпы десятиминутного салюта прогремели в 23:56, после чего народ начал массово расходиться.
Выступление в День города Александра Новикова уже стало традицией
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В метро на станциях «Площадь 1905 года» и «Динамо» горожан запускали партиями, чтобы избежать давки.
Вечером центр Екатеринбурга оказался наводнен людьми
Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА
Один из подарков горожанам - Хор Турецкого
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Клава Кока выступила у КРК "Уралец"
Фото: Ольга ЮШКОВА
Здесь же выступил и Niletto
Фото: Ольга ЮШКОВА
Каждая сцена собирала огромное количество любителей музыки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Перед главным фейерверком выступила "Дискотека Авария"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Команда "раскачала" горожан
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вечером городу презентовали световое шоу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кульминацией праздника стал салют
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Первые залпы салюта прозвучали около полуночи
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Главное событие Дня города - праздничный фейерверк
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Салют в День города в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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