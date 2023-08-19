Екатеринбург отпраздновал 300-летие Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 августа Екатеринбург масштабно отметил 300-летие. Праздничные мероприятия посетили больше 1,2 миллиона жителей и гостей уральской столицы.

Горожане начали собираться в центре с утра Фото: Алексей БУЛАТОВ

С утра в центре города начались массовые гуляния – уральцы рассматривали ретроавтомобили на Плотинке, посетили традиционную «Городскую свадьбу».

Проспект Ленина в праздник отдали пешеходам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главные праздничные мероприятия начались во второй половине дня: в ЦПКиО отгремел большой рок-концерт со звездами Свердловского рок-клуба Вячеславом Бутусовым, Настей Полевой и Владимиром Шахриным.

Одна из точек притяжения - Набережная городского пруда Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этого для горожан выступил Хор Турецкого.

Театральная постановка - один из подарков городу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Историческом сквере показали гранд-спектакль «Екатеринбург – место действия» на Плотинке. На сцене выступили танцевальные коллективы, шаман с бубном, Александр Новиков, Владимир Шахрин, певица Валерия. Кульминацией стало выступление коллектива «Дискотека Авария».

В постановке принял участие Владимир Шахрин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Точкой притяжения для молодежи стал большой концерт на площадке возле КРК «Уралец» с участием Клавы Коки и Niletto, который, кстати, по пути на собственное выступление, попал в небольшое ДТП у ТРЦ «Гринвич».

Валерия собрала много зрителей и аплодисментов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за юбилейных торжеств главный праздничный фейерверк над акваторией Городского пруда задержали на час – первые залпы десятиминутного салюта прогремели в 23:56, после чего народ начал массово расходиться.

Выступление в День города Александра Новикова уже стало традицией Фото: Алексей БУЛАТОВ

В метро на станциях «Площадь 1905 года» и «Динамо» горожан запускали партиями, чтобы избежать давки.

Вечером центр Екатеринбурга оказался наводнен людьми Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

Один из подарков горожанам - Хор Турецкого Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клава Кока выступила у КРК "Уралец" Фото: Ольга ЮШКОВА

Здесь же выступил и Niletto Фото: Ольга ЮШКОВА

Каждая сцена собирала огромное количество любителей музыки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед главным фейерверком выступила "Дискотека Авария" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Команда "раскачала" горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером городу презентовали световое шоу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кульминацией праздника стал салют Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первые залпы салюта прозвучали около полуночи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главное событие Дня города - праздничный фейерверк Фото: Алексей БУЛАТОВ

Салют в День города в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

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