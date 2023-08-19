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Общество19 августа 2023 19:59

Екатеринбург отпраздновал 300-летие: концерты, танцы с бубном и салют в полночь

Как Екатеринбург отпраздновал День города 2023
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Екатеринбург отпраздновал 300-летие

Екатеринбург отпраздновал 300-летие

Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 августа Екатеринбург масштабно отметил 300-летие. Праздничные мероприятия посетили больше 1,2 миллиона жителей и гостей уральской столицы.

Горожане начали собираться в центре с утра

Горожане начали собираться в центре с утра

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С утра в центре города начались массовые гуляния – уральцы рассматривали ретроавтомобили на Плотинке, посетили традиционную «Городскую свадьбу».

Проспект Ленина в праздник отдали пешеходам

Проспект Ленина в праздник отдали пешеходам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главные праздничные мероприятия начались во второй половине дня: в ЦПКиО отгремел большой рок-концерт со звездами Свердловского рок-клуба Вячеславом Бутусовым, Настей Полевой и Владимиром Шахриным.

Одна из точек притяжения - Набережная городского пруда

Одна из точек притяжения - Набережная городского пруда

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этого для горожан выступил Хор Турецкого.

Театральная постановка - один из подарков городу

Театральная постановка - один из подарков городу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Историческом сквере показали гранд-спектакль «Екатеринбург – место действия» на Плотинке. На сцене выступили танцевальные коллективы, шаман с бубном, Александр Новиков, Владимир Шахрин, певица Валерия. Кульминацией стало выступление коллектива «Дискотека Авария».

В постановке принял участие Владимир Шахрин

В постановке принял участие Владимир Шахрин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Точкой притяжения для молодежи стал большой концерт на площадке возле КРК «Уралец» с участием Клавы Коки и Niletto, который, кстати, по пути на собственное выступление, попал в небольшое ДТП у ТРЦ «Гринвич».

Валерия собрала много зрителей и аплодисментов

Валерия собрала много зрителей и аплодисментов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за юбилейных торжеств главный праздничный фейерверк над акваторией Городского пруда задержали на час – первые залпы десятиминутного салюта прогремели в 23:56, после чего народ начал массово расходиться.

Выступление в День города Александра Новикова уже стало традицией

Выступление в День города Александра Новикова уже стало традицией

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В метро на станциях «Площадь 1905 года» и «Динамо» горожан запускали партиями, чтобы избежать давки.

Вечером центр Екатеринбурга оказался наводнен людьми

Вечером центр Екатеринбурга оказался наводнен людьми

Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

Один из подарков горожанам - Хор Турецкого

Один из подарков горожанам - Хор Турецкого

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клава Кока выступила у КРК "Уралец"

Клава Кока выступила у КРК "Уралец"

Фото: Ольга ЮШКОВА

Здесь же выступил и Niletto

Здесь же выступил и Niletto

Фото: Ольга ЮШКОВА

Каждая сцена собирала огромное количество любителей музыки

Каждая сцена собирала огромное количество любителей музыки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед главным фейерверком выступила "Дискотека Авария"

Перед главным фейерверком выступила "Дискотека Авария"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Команда "раскачала" горожан

Команда "раскачала" горожан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером городу презентовали световое шоу

Вечером городу презентовали световое шоу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кульминацией праздника стал салют

Кульминацией праздника стал салют

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первые залпы салюта прозвучали около полуночи

Первые залпы салюта прозвучали около полуночи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главное событие Дня города - праздничный фейерверк

Главное событие Дня города - праздничный фейерверк

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Салют в День города в Екатеринбурге

Салют в День города в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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