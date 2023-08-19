В Екатеринбург из Южной Кореи экстрадировали пособника террористов

Обвиняемого доставили в Екатеринбург для проведения следственных действий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург привезли для проведения следственных действий недавно экстрадированного в Россию из Южной Кореи мужчину по имени Шакиржон Улпиджанов, которого обвиняют в содействии террористам. Об этом сообщает Антитеррористическая комиссия Свердловской области.

- По прибытии в РФ фигурант уголовного дела передан конвойной группу УФСБ России по Свердловской области, - рассказывают в комиссии.

Мужчина является сторонником запрещенной в России решением Верховного суда РФ международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Он передал деньги участнику другой запрещенной в России решением Верховного суда РФ террористической организации «Исламское государство». Тот, в свою очередь, закупил на эти деньги огнестрельное оружие.

В январе 2023 году возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». В марте Шакиржон Улпиджанов задержан правоохранительными органами Южной Кореи, там он нарушил закон. После чего Генеральная прокуратура РФ поручила Национальному Центральному Бюро Интерпола МВД России организовать депортацию мужчины.

Теперь Шакиржон находится в Екатеринбурге для проведения следственных действий.