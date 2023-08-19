В Свердловской области сотрудники ГИБДД спасли заблудившихся грибников

Грибники не смогли самостоятельно выйти из леса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области два сотрудника Госавтоинспекции спасли заблудившихся в окрестностях города Сухой Лог грибников. Сами уральцы выйти из леса к своему автомобилю не смогли и обратились за помощью к стражам порядка.

После поступления тревожного сигнала к примерному месту нахождения грибников отправился экипаж ДПС в составе инспекторов Никиты Федорова и Андрея Фомичева.

- Находясь в районе локации, где заблудились грибники, наряд передвигался с включенными спецсигналами на патрульном автомобиле, - рассказывают в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Никита Федоров и Андрей Фомичев помогли грибникам добраться до своего автомобиля. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

На одной из окраин леса стражи порядка услышали крики о помощи, после чего к ним навстречу вышли заблудившиеся грибники – семейная пара.

Никита Федоров и Андрей Фомичев напоили в жаркую погоду нашедшихся уральцев водой, и, после беседы, проводили к своему автомобилю.

- В настоящий момент пострадавшим ничего не угрожает. Семейная пара сердечно поблагодарили инспекторов ДПС за оказанную им помощь, - резюмируют в пресс-службе регионального ГИБДД.