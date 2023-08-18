Ею вдохновлялись Коко Шанель и Ив-Сен Лоран: как на русском флоте появилась тельняшка

Матрос крейсера «Аврора» с обезьянкой Фото: из фондов ЦВММ

Полоска белая, полоска синяя. И так от запястий до плеч. От ворота до талии. У классической тельняшки на удивление простой, но запоминающийся дизайн. Не удивительно, что за сотни лет она почти не менялась и не выходила из моды. В эту субботу, 19 августа, исполняется 149 лет с тех пор, как она стала официальной формой русских матросов.

ПОЛОСЫ ХОРОШО ВИДНЫ, ЕСЛИ ОКАЗАЛСЯ СРЕДИ ВОДЫ

С петровских времен русские матросы носили бострог. Это была длинная куртка, подходящая для работы в сырых и суровых условиях. Позаимствовали мы ее тогда у голландских моряков. Синие полоски на ней уже были. Правда, лежали они не горизонтально, как на тельняшке, а вертикально.

- Форма эта существовала на протяжении всего XVIII века. Затем эпоха Наполеоновских войн наложила свой ампирный отпечаток – форма стала очень сложной, - объясняет заместитель директора по научно-экспозиционной и выставочной работе Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого Сергей Курносов. - Но уже где-то в середине XIX века, примерно в 1862-1866 годах в Российском флоте появляется новая форма одежды, пришедшая из-за границы – из Европы.

Празднование дня ВМФ СССР в Ленинграде. Краснофлотцы крейсера «Киров» на корабле во время парада в 1930-е Фото: из фондов ЦВММ

Наши матросы, бывая в заграничных портах, и, наблюдая во что одеты моряки-иностранцы, постоянно обращали внимание на один и тот же предмет одежды. Вроде простая нательная рубаха, а сделана из шерсти, да еще и украшена горизонтальными полосками – белыми и синими.

- Чем была так хороша эта рубаха? Во-первых, это достаточно теплая одежда, при этом она не стесняет движений и хорошо отводит, когда надо, тепло, а когда надо и влагу, - говорит Сергей Курносов. - Во-вторых, тельняшка хорошо видна на любой морской поверхности. Если моряк стоит на фоне белых парусов, то видны синие полоски, и он не сливается с парусами. Если моряк упал в воду – на синем фоне хорошо видны белые полоски.

Откуда изначально пошла такая полосатая рубаха, историки до сих пор делают разные предположения. Часто можно услышать про французских рыбаков из Бретани. Якобы еще у них повелось носить ее – и как-то оно по Европе разошлось. Тем не менее, наши моряки, когда в XIX веке оказывались в порту на чужбине, не упускали возможности сойти на берег и купить себе такую полосатую нательную рубаху. Ведь помимо практической пользы у тельняшки было еще одно преимущество.

- Эти поперечные полоски придавали матросу некий образ широкоплечего морского волка с недюжинной физической силой, - отмечает Сергей Курносов. - Тельняшка, как ни странно, и расширяет и как-то стройнит. Русские моряки, нижние чины, ценили тельняшки за молодцеватый щегольский вид. Поэтому закупая их в дальних плаваниях, у себя на родине они носили тельняшки по воскресеньям и по праздникам.

Ученики, летчики и механики матросской школы морских летчиков в Тонсале в 1917 году Фото: из фондов ЦВММ

ПИСАТЕЛЬ ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ ЧАСТО НОСИЛ ТЕЛЬНЯШКУ

Ну а дальше отрицать распространение тельняшки уже стало бессмысленно. В итоге 19 августа по старому стилю 1874 года главнокомандующий Российским императорским флотом, великий князь Константин Николаевич (брат царя Александра II, - Прим. Ред.) издал приказ, который ввел такую нательную рубаху, как официальную форму русских матросов.

В том приказе XIX века слово «тельняшка» искать бесполезно. Сухим юридическим языком этот предмет одежды моряка назывался «рубаха нательная». А потом уже моряки между собой в разговоре стали сокращать это словосочетание до закрепившегося в массовом сознании «тельняшка».

Если смотреть на старинные фотографии XIX века, можно заметить, что тельняшки у разных матросов выглядят по-разному. У кого-то полосок больше, у кого-то они шире. Просто даже после того, как тельняшку сделали официальной формой моряков, какого-то центра по ее производству не появилось. Каждая фабрика выпускала их на свой манер. Лишь в 1912 году, накануне Первой мировой войны их начали сводить к единому виду, который сохранился до сих пор.

Снимок 1904 года. Здесь хорошо видно, что полоски на тельняшках у матросов разные Фото: из фондов ЦВММ

- При морском музее, наследником которого мы являемся, появилось образцовое отделение, где хранились все, чем пользуются на флоте – от ложек и мисок до тельняшек. Подрядчики флота могли брать эти образцы за непреложную основу, - рассказал Сергей Курносов. - Коллекция этого отделения до нас не дошла. Зато в нашем собрании хранятся тельняшки великих людей, моряков, героев Советского Союза, Великой Отечественной войны и писателей, например Валентина Пикуля.

С морем у Валентина Пикуля была связана вся жизнь. Он учился в школе юнг на Соловках, служил на миноносце «Грозный» Северного флота, работал в водолазном отряде, много писал именно о море. И тельняшку он носил всю жизнь.

- У Валентина Пикуля тельняшка сильно заношенная. Это была его повседневная форма одежда. Она пришла к нам из его семьи, - говорит Сергей Курносов. - Он посвятил своей молодости повесть с таким необычным названием «Мальчики с бантиками», поскольку у школы юнг ленты были укорочены и завязаны в бантик, чтобы они отличались от моряков действующего флота.

Группа стахановцев-машинистов эсминца «Яков Свердлов». Снимок 1930-х годов Фото: из фондов ЦВММ

ТЕЛЬНЯШКА – КАК МОДНЫЙ НАРЯД

Тельняшку сейчас называют «морская душа». Но встретить ее сейчас можно не только у моряков. По образцу той тельняшки, что была выпущена в 1912 году, к настоящему моменту было утверждено как минимум семь образцов тельняшек для различных служб.

- Правда, они немного отличаются цветом темных полос, - отмечает Сергей Курносов. - Темно-синяя тельняшка для Военно-Морского Флота, но для подводников и морской пехоты - белая с черными полосами. Светло-зеленая тельняшка у пограничных войск. Бело-васильковые полосы у спецназа ФСБ и Президентского полка. Краповые полосы у спецназа внутренних войск МВД и оранжевые у МЧС.

Но встретить тельняшку можно и в модных нарядах. У горизонтальных полосок есть одно преимущество – они визуально сужают и без того узкую талию, и делают шире плечи.

- На это давно обратили внимание различные кутюрье, - добавляет Сергей Курносов. - Тельняшка совершенно не случайно пришла в высокую моду уже в XX веке. Было у этих нательных рубах множество достоинств.

Например, модельер Коко Шанель однажды посмотрев на тельняшку, увидела в ней вдохновение для создания дамских нарядов. Парижские модницы щеголяли в полосатых платьях все 20-е годы XX века. Вслед за ней обращались к образу и Жан-Поль Готье и Ив Сен-Лоран, который, кстати, вообще ценил русскую культуру и не раз обращался к ней за вдохновением.

Матросы Ющин и Седов, спасшиеся с эскадренных броненосцев в Цусимском бою 1905 года Фото: из фондов ЦВММ

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