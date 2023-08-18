Невнимательность за рулем: ошибки водителей

Всем участникам движения нужно быть предельно внимательными Фото: Артем КИЛЬКИН

Уральский психолог и сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области рассказали, как перестать отвлекаться от дороги во время вождения за рулем. И речь не только про сон и телефоны.

ЗЛАЯ ШУТКА

Водитель, который выспался, прекрасно себя чувствует, не стрессует, способен увидеть на дороге даже маленького лягушонка. Его концентрация внимания в разы выше, чем, например, у водителя, который поспал 5-6 часов при своей норме 7-8 часов или у которого в машине внезапно заплакал ребенок. Недосып и стресс в первую очередь влияют на снижение внимания человека за рулем о них мы поговорим ниже, а сейчас (внимание!) статистика от Госавтоинспекции. Вам только кажется, что посмотреть СМС от любимой пустяк.

Недостаток внимания за рулем может привести к серьезным последствиям, в том числе трагическим. Отвлечение от дороги, даже самое минимальное, является причиной одного из десяти ДТП в стране. Прямой причиной! И сколько еще не учтено тех факторов, которые тоже сыграли немаловажную роль в аварии? Если кто-то при повороте налево не пропустил встречный поток это невнимательность? Если кто-то не обратил внимания на знак, запрещающий обгон, вылетел на встречку и влетел в лоб другому автомобилю это тоже невнимательность. Эти ошибки играют злую шутку с людьми, говорит врио начальника отделения пропаганды БДД УГИБДД Свердловской области Галина Кравченко.

Люди торопятся, не оценивают как положено дорожную обстановку вокруг себя, что и становится причиной ДТП. А решение проблемы лежит буквально на поверхности: быть внимательными за рулем, а все остальное новая серия любимого фильма и СМС начальнику нужно оставить до ближайшей остановки. Мир от этого от вас не убежит.

Телефон часто отвлекает водителей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

БЫСТРАЯ РЕАКЦИЯ

Дорога место повышенной опасности, на котором в первую очередь большую ответственность несут водители, так как именно они управляют источником опасности. Тем не менее, дорога требует концентрации от всех участников движения, в том числе от пешеходов.

Но если разговор про детей, то водителю нужно думать и за них тоже. Школьники, которые полдня сидели за уроками, устали, накопили энергию, встают из-за парт и буквально мчатся на улицу, часто забывая о ПДД. Им нужно выплеснуть эмоции и побегать вне стен учебного заведения. А это дополнительная опасность для автовладельцев.

Мы всем школам рекомендуем после уроков сначала погулять с детьми на улице и только потом отправлять их домой, чтобы они успели выплеснуть энергию и были более внимательными на дорогах, продолжают в Госавтоинспекции.

То же правило касается и взрослых. Только речь не об уроках, конечно, а о быстроте реакции. Дело в том, что расстояние до впереди идущего автомобиля измеряется не в метрах, как многие думают, а в секундах.

3 секунды должна быть скорость реакции. Это время, за которое ты догонишь автомобиль, за которым едешь. Чтобы иметь такую реакцию, есть простая рекомендация: если водитель находится за рулем больше 4 часов, то он обязательно должен сделать остановку. Рекорды никому не нужны, а после 4 часов вождения концентрация внимания значительно снижается.

Нельзя садиться усталым за руль Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОНИ ОТВЛЕКАЮТ ОТ ДОРОГИ

1. Телефон. Да, его используют как навигатор, как средство связи и даже как инструмент просмотра видео за рулем. Но во время движения пользоваться смартфоном опасно. Ежедневно в Свердловской области случаются мелкие ДТП с участием таксистов, которые смотрели статус заказа, отвечали пассажиру в чате и т.д.

2. Разговор по громкой связи. Или по гарнитуре. Или держа телефон в руках. За 7 месяцев этого года автоинспекторы в нашем регионе привлекли к административной ответственности 496 нарушителей, управляющих ТС, которые разговаривали во время движения по мобильному устройству. И это только те водители, которых поймали инспекторы. Камеры пока не фиксируют это нарушение, но работа по этому вопросу ведется. К слову, раньше непристегнутые водители не фиксировались камерами, а теперь фиксируются. То же самое будет и с телефонами. Штраф за использование телефона во время езды 1500 рублей.

3. Музыка. Машины с сабвуферами часто даже авто экстренной помощи не пропускают, потому что просто не слышат звуковой сигнал из-за громкой музыки у себя в салоне. По словам инспекторов, они так и пишут в объяснениях: «Не услышал». Важно, чтобы внимание было сосредоточено на окружающую среду, а не на музыкальные треки.

4. Тонировка. Ранее мы писали о том, какие нормы тонировки существуют и как избежать штрафа. Но деньги то, что на ваше здоровье не повлияет. Тонируя машину, стоит помнить о том, что нужно видеть дорогу и все, что на ней происходит, а не о том, что вы впечатлите окружающих. Тонированные окна особенно опасны в темное время суток водителю часто не видно пешеходов, знаки, другой транспорт.

Тонируя машину, стоит помнить о том, что нужно видеть дорогу и все, что на ней происходит, а не о том, что вы впечатлите окружающих Фото: Мария ЛЕНЦ

5. Усталость. Накануне в Екатеринбурге произошло ДТП на улице Агрономическая, где 6 человек пострадали, в том числе трое детей. Водитель признался, что он уснул был на работе, утомился, а во время движения не смог перебороть желание закрыть глаза на секундочку. Пешеход до сих пор находится в коме. До этого в Первоуральске два человека погибли. Водитель целый день провел с семьей аквапарк, зоопарк и другие места. Активности утомили мужчину, поэтому концентрация на обратном пути была максимально снижена. В итоге жуткая авария на полосе встречного движения.

ПСИХОЛОГИЯ ВНИМАНИЯ

Младший научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта УрФУ Светлана Павлова рассказала, что влияет на внимательность с научной точки зрения.

Внимание сложный психический процесс, который проходит у каждого человека по-разному. Но, тем не менее, есть объединяющее свойство распределение. Мы можем распределять внимание на несколько объектов, кто-то на пять, кто-то на три и т.д. например, водитель может смотреть на экран телефона, видеть дорожные знаки, говорить с пассажиром. Но не все так просто. Психика распределяет внимание на несколько органов чувств, поэтому существует погрешность, неравное распределение. Например, если зрительный канал полностью перекрыт, а мы еще грузим органы чувств тем, что начинаем смотреть видео на телефоне, то мы перегружаемся, у нас снижается концентрация внимания. Другое дело, когда водитель распределяет внимание на несколько каналов ведет машину (канал наше тело), смотрит на знаки и на дорогу (это зрительный канал), слушает подсказки навигатора (слух). Так мы снижаем риск перегрузки. Почему происходят аварии? Потому что у водителей разная психика, разный объем внимания, разные ситуации. Водитель может не выспаться, быть злым, у него психика может вмещать не 7 объектов, как у другого, а 5.

Машины с сабвуферами часто даже авто экстренной помощи не пропускают, потому что просто не слышат звуковой сигнал Фото: Алексей БУЛАТОВ

КСТАТИ

Чтобы показать, насколько гаджеты могут притупить внимательность водителей, журнал AutoBild провел интересный эксперимент. Участников разделили на две группы, им предложили в лаборатории нажимать на педаль, изображающую тормоз, при каждом сигнале красной лампы. Одна группа имела в руках смартфоны и по условиям эксперимента должна была просматривать фото из Instagram и отвечать на сообщения в чатах. Текст сообщений всем участникам диктовался одинаковый.

Оказалось, что внимание водителей с телефонами 63% времени было приковано к экрану, а период реакции на опасность увеличился до 730 миллисекунд, что почти в два раза больше, чем естественная реакция здорового и внимательного человека. Затем водителям предложили выпить 200-300 грамм водки. Содержание алкоголя в крови у испытуемых довели до 0,8 промилле. Водители в состоянии алкогольного опьянения демонстрировали период реакции на красную лампу в 680 миллисекунд.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что отвлекающийся на гаджеты водитель иногда демонстрирует такие же признаки рассеянности внимания, как и человек в состоянии алкогольного опьянения. По данным издания, до 20% аварий на дорогах происходит по вине автомобилистов с гаджетами в руках.

В Свердловской области регулярно проводятся мероприятия, в том числе по поиску уставших водителей. Медицина катастроф, студенты медицинского колледжа, волонтеры участвуют в акциях и проверяют давление у водителей, проводят профилактические беседы на трассах, в городах.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».