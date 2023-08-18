«Мисс Екатеринбург-2023» стала 21-летняя выпускница УрГЭУ Александра Кузнецова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В преддверии 300-летия уральской столицы на сцене Исторического сквера выбрали главную красавицу города. Ей оказалась 21-летняя Александра Кузнецова. Девушка недавно отучилась на экономиста и уже четко представляет свое будущее. В интервью на радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) обладательница короны рассказала, что помогло ей победить, поделилась, какие нравятся парни, и объяснила, почему собирается делать ремонт в подаренной квартире своими руками.

«НАУЧИЛАСЬ РАССЛАБЛЯТЬСЯ»

- Александра, какого это чувствовать себя самой красивой девушкой Екатеринбурга?

- Это очень приятно и радостно. Я в восторге!

- Почему решилась пойти на конкурс?

- Это было очень спонтанное решение. Я пришла на конкурс во второй раз. До этого участвовала в 2021 году, но ничего не выиграла. А тут поменялись организаторы, и я решила действовать.

Рост Александры - 181 см. Фото: соцсети

- Еще в конкурсе участвовала твоя сестра?

- Верно. В 2018 году она стала первой вице-мисс.

- Чей опыт тебе помог больше: твой или сестры, которая почти взяла корону?

- Мне однозначно помог именно мой опыт. На предыдущем конкурсе я была очень замкнутой, боялась сделать что-то неправильно. Сейчас научилась расслабляться, кайфовать от момента и быть искренней и открытой.

- Чему вас учили на конкурсе?

- Были занятия по речи, дефиле, хореография, фитнес и очень много различных мероприятий и экскурсий. Я думаю, все это пригодится в жизни. Даже то, что мы ездили на стройку и учились класть кирпичи. Теперь могу в подаренной квартире ремонт сделать сама! Конечно, не полностью, но какую-то часть хотелось бы.

Александра с родителями Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Кстати, двухкомнатная квартира – это, по-моему, самый крупный приз за всю 26-летнюю историю «Мисс Екатеринбург». А когда тебе уже отдадут ключи?

- Квартира еще строится. Ее отдадут в 2025 году. А пока я живу с семьей в Арамиле.

- В этом году конкурс впервые проходил в открытом формате. В прошлый раз ты участвовала в закрытом финале. В чем главные отличия?

- Было значительно больше зрителей, а значит больше волнения. Сначала тебе кажется, что ко всему готова, но когда выходишь на сцену, начинают дрожать ноги. Самым ответственным был финальный выход в свадебных платьях. У меня был очень длинный шлейф, мы спускались по лестнице, было очень страшно упасть.

- Ты боялась проиграть?

- Если девушка проигрывает – это совсем не значит, что она этого не достойна. И мой пример это доказывает. Я считаю, что этот конкурс не только про внешнюю красоту, но и про внутренний рост. Именно участие в нем, а не победа, дают знания, мудрость, дисциплину.

Александра считает, что конкурс дает большой внутренний рост. Фото: соцсети

«СПЕЦИАЛЬНО ПАРНЯ НЕ ИЩУ»

- Ты сказала, что зарабатываешь, занимаясь ретушью. Что именно ты делаешь?

- Я профессионально обрабатываю фотографии для фотографов, магазинов, журналов, убираю недостатки на коже моделей, лишние детали в кадре.

- Ты окончила УрГЭУ. По какой специальности? Планируешь работать по профессии?

- Я отучилась по специальности «Экономика предприятий и организаций». Думаю, что попробую себя в роли экономиста, но и увлечение ретушью не хочу бросать.

Победительница «Мисс Екатеринбург-2023» рассказала, кем планирует работать Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Спрошу, как будущего экономиста, сколько хочешь зарабатывать, какой доход считала бы хорошим для себя?

- Я думаю, не меньше 80 тысяч, а потом уже стремиться к большему. Это на какие-то минимальные нужды, такие как еда, одежда и съем квартиры, пока моя еще строится.

- Ты по натуре тусовщица или домашняя девочка?

- Я больше тихая и домашняя девочка. Из Арамиля выезжаю только по каким-то важным делам. В городе больше всего люблю погулять в парке Маяковского с семьей.

- После победы ты призналась, что твое сердце свободно. Каким видишь своего спутника жизни?

- Это добрый, открытый человек, который всегда меня поддержит, при этом имеет свои цели, стремится их реализовать и мотивирует меня. Но я не ищу его специально. Мне бы хотелось, чтобы это была какая-то случайная встреча, которая в дальнейшем перерастет в любовь.

Александра рассказала, какие парни ей нравятся

- А внешность имеет значение? Какой типаж парней больше нравится?

- Конечно, хотелось бы высокого мужчину, потому что мой рост 181 см. Брюнеты нравятся больше блондинов. Но харизма и доброта решает все.

- Кем видишь себя через пять лет?

- Успешной девушкой, которая смогла добиться высот в карьере, но никогда не стоит на месте. Я бы хотела, чтобы к этому времени у меня была возможность оплачивать все свои нужды и ни в чем себе не отказывать.

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