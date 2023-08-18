Как за 300 лет вырос наш Екатеринбург

Екатеринбург из заводского города превратился в любимый туристами мегаполис Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смотрим старинные фотографии любимого города и сравниваем их с тем, как выглядят эти места сейчас.

Вот и прошло 300 лет с того момента, как появился наш город – Екатеринбург. Вроде совсем недавно он был такой маленький. А теперь вдруг – вон какой гигант вымахал. Давайте смахнем слезу гордости за родной город и посмотрим его «детские» и уже «взрослые» фотографии. Так нам будет легче понять, как он изменился и подрос.

МЕСТО, ГДЕ ЧТЯТ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ

У площади Коммунаров очень богатая история, и всегда она была знаковым местом в истории города. Если посмотреть на карты города конца XVIII века, то именно здесь начинался Московский тракт. Начало пути до столицы обозначали два столба Московской заставы. Они стояли примерно там, где сейчас находится пересечение проспекта Ленина и Московской улицы.

В XIX веке здесь появился бульвар, который соединил Екатеринбург и Верх-Исетский завод. Вокруг будущей площади Коммунаров стали появляться новые здания – заводская больница, ипподром, а когда до Урала дошла всеобщая мода на велосипеды, появился и велодром.

Мемориал "Вечный огонь" в советские годы. Фото: из фондов Государственного архива Свердловской области

В начале XX века город разросся настолько, что в этом месте даже построили театр – Верх-Исетский народный дом открыли в районе будущей площади Коммунаров 8 октября 1900 года.

Здание построили целиком из дерева. Возвели его по инициативе комитета попечительства о народной трезвости. От пагубной привычки рабочих завода отучали пьесами Островского, концертами, литературными чтениями и оперой. Между прочим, именно в этом театре начинал свою карьеру Григорий Александров, режиссер «Волги-Волги», друг Эйзенштейна и муж Любови Орловой. Он работал тут театральным рассыльным.

В 1919 году на площади была организована братская могила тех, кто погиб во время Гражданской войны. А спустя десять лет после этого всю площадь начали переделывать. Под снос пошли и театр, и ипподром, и велодром, и те самые столбы Московской заставы. Рядом появились медгородок и Центральный стадион. А в 1959 году здесь снова провели реконструкцию, и на площади зажегся Вечный огонь - священный символ боевой славы Урала. На черно-белой фотографии он запечатлен в 1961-м, то есть спустя всего два года после того, как был возведен монумент.

С самого начала пламя поддерживалось в нем благодаря природному газу. Для города, квартиры которого в то время отапливались с помощью печей, это был настоящий вызов. Осуществить задуманное удалось после того, как в 1958-м в Свердловск удалось провести газопровод «Бухара - Урал». В тот момент он считался самым длинным в мире.

До нулевых огонь горел благодаря резервуару со сжиженным газом, запасы которого надо было периодически пополнять. Потом газопровод подвели к Вечному огню напрямую.

Изначально огонь на площади Коммунаров горел в память о тех, кто погиб во времена Гражданской войны. Но затем Вечный огонь стал гореть и по героям Великой Отечественной войны.

Так "Вечный огонь" выглядит сегодня Фото: Алексей БУЛАТОВ

С момента на фотографии прошло уже 62 года. Сквер вокруг Вечного огня изменился. Но сам огонь продолжает гореть, как и раньше. Здесь военно-патриотические клубы проводят Вахту Памяти. В День памяти и скорби горожане возлагают к Вечному огню цветы и венки. И то ли случайно, то ли так задумано, но на 9 Мая парад Победы движется по проспекту Ленина именно к Вечному огню.

Коллектив АО «Екатеринбурггаз» поздравляет жителей Екатеринбурга с Днем города! Развитие Екатеринбурга неразрывно связано с «Екатеринбурггазом». Сегодня газ используют до 800 предприятий Екатеринбурга и 400 тысяч семей. У сотрудников «Екатеринбурггаза» важнейшая миссия своим невидимым, кропотливым, ответственным трудом обеспечивать бесперебойное и безаварийное газоснабжение мегаполиса. Круглосуточно поддерживать тепло и уют в наших домах

нелегкая задача, все 65 лет своей деятельности компания успешно с ней справляется. Активно осуществляется газификация новых территорий, обеспечивается инфраструктурная поддержка международных проектов, реализуемых на уральской земле.

Сегодня Екатеринбург динамичный, стремительно развивающийся город с достойным уровнем жизни и комфортной средой. Мы горды, что живем и трудимся здесь, внося немалый вклад в устойчивое развитие столицы Урала.

Желаем любимому Екатеринбургу и всем горожанам дальнейшего процветания!

УЛИЦА, ГДЕ ГУЛЯЛ МЕНДЕЛЕЕВ

Посмотрите на черно-белую фотографию. Вот такой вид открывался в дореволюционную эпоху на современную улицу 8 Марта (в ту пору она называлась Уктусской. - Прим. ред.), если смотреть на нее со стороны проспекта Ленина.

Этот кадр можно разбирать буквально по деталям, сравнивая, как чуть больше чем за 100 лет изменился Екатеринбург. Здание слева с белыми колоннами. Сейчас это консерватория имени М.П. Мусоргского. А когда-то здесь работала Канцелярия Главного правления сибирских и казанских заводов. Если точнее, то в XVIII веке. Это здание вообще для нашего города одно из самых важных в плане истории – оно было первым построенным из камня. До него лишь в заводских постройках использовали камень. Конечно, современный вид здание приняло позже. Сначала оно было двухэтажным с крышей, как тогда говорили «на голландский манир». Третий этаж появился в 30-х годах XIX века. Тогда же пристроили и портики с четырьмя колоннами, один из которых видно на снимке.

Перекресток Ленина - 8 Марта. Фото: из фондов Государственного архива Свердловской области

В этом здании во время одной из своих экспедиций побывал Витус Беринг, немецкий ученый Александр Гумбольд. Именно здесь изобретателя первого российского паровоза Ефима Черепанова наградили серебряной медалью. Заглядывал сюда и химик Дмитрий Менделеев. Консерватория же здесь начала работать в 1934 году.

Но посмотрим на правую часть фотографии. На современном снимке здание администрации Екатеринбурга. На дореволюционной фотографии лишь невысокое здание с колоннами. Это Гостиный двор – целое сооружение для торговцев, как местных, так и приезжих, где они могли продавать свой товар. Если точнее, то на фотографии Новый Гостиный двор. Ведь тот, который был построен в первой половине XVIII века, полностью сгорел в 1740-х из-за удара молнии. А тот, который построили после него, сгорел еще через двадцать лет. Тогда уж в городе решили, что надо возводить каменное здание. Строили его уже купцы за свой счет. Крышу они для красоты покрасили при помощи измельченного малахита. Необычный цвет так понравился горожанам, что вскоре Екатеринбург стал известен, как город зеленых крыш.

Вдалеке возвышается храм-колокольня Большой Златоуст. В середине XVIII века в том месте на современной улице Малышева находилась церковь Сошествия Святого Духа. Первая, которую построили за крепостным валом города. В 1839 году у церкви сгорела колокольня. Чтобы колокола вновь звучали над городом, рядом было решено построить новую высокую церковь-колокольню, которая получила название «Большой Златоуст». А Свято-Духовскую церковь прозвали «Малым Златоустом». Оба здания разрушили в 20-х годах. В XXI веке Большой Златоуст восстановили. Его открыли в 2013 году.

Так перекресток в центре города выглядит сегодня Фото: Алексей БУЛАТОВ

А если посмотреть на дорогу, то можно увидеть отсутствие асфальта. Одна лишь грязь. Сто лет назад заезжие путешественники в мемуарах писали, будто повозки в ней утопали по ступицу. Правда или нет, нам остается лишь гадать.

Несомненно, Екатеринбург — самый лучший город на Земле. АВТОВЕК поздравляет всех жителей и гостей нашего города с 300-летием! Хотим пожелать городу процветания и благополучия! А всем нам - мирного неба над головой, взаимоуважения и чудесных возможностей роста и развития.

Ваш, АВТОВЕК, официальный дилер LADA в Екатеринбурге.

УЛИЦА, ГДЕ МАЯКОВСКИЙ ОБРАДОВАЛСЯ ГРЯЗИ

На черно-белом снимке улица Вайнера, какой она была в 1948 году. Всего три года прошло после Победы. Маршал Жуков уже приехал в Свердловск, чтобы командовать войсками Уральского военного округа.

А на улице Вайнера еще ездят машины, а горожане, как и сейчас, ходят от одного магазина к другому. Тут тебе и гастроном, и универмаг, и ювелирные изделия… Даже лотки с газетами и пирожками имеются – около них всегда очередь. Между высокими домами, построенными в конструктивистском стиле, натянуты провода. На них висят уличные фонари.

Вайнера в советские годы. Фото: из фондов Государственного архива Свердловской области

А ведь если посмотреть в прошлое еще дальше, то картина изменится не сильно. Это всегда была одна из самых оживленных улиц города, где бойко велась торговля. В самом начале истории Екатеринбурга здесь проходила крепостная стена Екатеринбургского завода. Но потом город разрастался. Стена сначала отодвигалась все дальше и дальше, а потом и вовсе исчезла. Появилась улица Успенская (будущая Вайнера). Она быстро стала популярным местом торговли. Горожане приходили сюда за галантереей, табаком, книгами, одеждой и мануфактурой. Жили в соседних домах тогда в основном купцы. Рядом работали постоялые дворы для приезжих торговцев. Именно здесь в конце XIX века появился первый уральский «супермаркет», который открыли братья Агафуровы. Они скупили помещения нескольких лавок, идущих в ряд, и объединили их в один большой магазин, где можно было купить все чего душа желала – хоть настенные часы, хоть французскую пудру, хоть столовое серебро…

Современное название улица получила в 1919 году. А затем в 1920-е здесь началась большая стройка. Один за другим стали возводиться жилые дома новой эпохи – в стиле конструктивизма. Один из них, 5-й Дом Горсовета, вы видите на фотографии. Он был построен в 1928 году. Изначально планировалось, что это будет целый комплекс из четырех пятиэтажных домов с детским садом, газонами, двором и фонтаном. Но в итоге построили лишь один корпус. Ну и фонтан. Квартиры внутри были коммунальные.

Свидетелем той стройки стал поэт Владимир Маяковский. Приехав в Свердловск, он навещал редакции местных газет, работавшие тогда в домах на улице Вайнера. А на улице в тот момент как раз прокладывали водопровод под новые дома. Все было изрыто траншеями. Ямы, грязь, слякоть…

Так улица Вайнера выглядит в дни 300-летия Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Пробираясь сквозь ухабы и рвы и добродушно чертыхаясь Владимир Владимирович говорил: «Черт знает что делается! Все улицы изрыты. Не город, а строительная площадка», - написал в воспоминаниях И. Кленовский, сопровождавший тогда поэта на вечер в Горный институт.

Машины ездили по улице Вайнера до 2003 года. Потом ее сделали пешеходной. С тех пор она получила народное название «Уральский Арбат».

Дорогие земляки!

Поздравляем вас с 300-летием нашего города!

Сегодня – общий праздник, он объединяет нас всех: тех, кто здесь родился и вырос, тех, кто приехал сюда жить и работать, кто трудится на благо города и кто делает его лучше.

Это праздник для всех, кто любит родной Екатеринбург!

Мы верим в счастливое будущее нашего города и вместе мы создаем это будущее уже сегодня.

Желаем процветания Екатеринбургу, а каждому жителю и гостю нашего города, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, добра и счастья!

ОАО «ПТП «Медтехника».

УЛИЦА, ГДЕ СОЕДИНЯЮТСЯ СЕРДЦА

Спроси любого жителя Кировского района, где соединяются сердца влюбленных, и наверное каждый ответит – в Кировском ЗАГСе. Он был построен на улице Лодыгина еще в 1987 году. На тот момент это был самый современный ЗАГС Екатеринбурга. С тех пор здесь обручились тысячи и тысячи екатеринбуржцев.

Так Сквер молодоженов выглядел еще недавно. Фото: пресс-служба ООО «УМЕКОН»

Все эти десятилетия прямо напротив ЗАГСа зеленел небольшой сквер. Он находится на перекрестке улиц Студенческой и Лодыгина. Молодожены всегда любили после церемонии бракосочетания зайти сюда, чтобы сделать несколько фотографий на память.

Не удивительно, что в 2016 года здесь провели небольшую реконструкцию. Появились арт-объекты – сердце с двухместной скамейкой, которая разделена лепестками ромашки.

Так скверу ЗАГСа выглядит сегодня. Фото: пресс-служба ООО «УМЕКОН»

В этом году к 300-летию сквер снова изменится. Здесь установят «Арку любви», которая будет состоять из пяти металлических сердец. Дополнит сквер также особое стальное дерево, напоминающее два сплетенных сердца. По задумке, молодожены смогут вешать на него так называемые свадебные замки.

Дорогие друзья!

От всей души поздравляем вас с общим праздником - с 300-летним юбилеем Екатеринбурга.

Сегодня наш город стремительно растет и динамично развивается. Здесь комфортно жить и работать, развиваться и самореализовываться людям разных поколений. К нему с любовью относятся наши земляки и многочисленные гости. В этом большая заслуга всех вас, кто в нем живет - неравнодушных людей. Которые не только работают во благо процветания родного Екатеринбурга, но и отдают ему частичку своего сердца, тепло своей души.

Желаем, чтобы каждому жителю или гостю нашего города счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой. Пусть в праздничные дни у каждого будет своя прекрасная история с радостными встречами на улицах любимого города. Мы - это наш город!

С Днем рождения, Екатеринбург! ООО «УМЕКОН».