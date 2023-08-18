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Общество18 августа 2023 8:16

В честь Дня города екатеринбуржцам раздадут 300 килограммов мороженого

Получить порцию десерта можно за фото

Ко Дню города Екатеринбурга жителям подарят мороженое, чтобы наполнить этот праздничный день удовольствием. Всего намерены раздать 300 килограммов угощений. Акцию проведут в воскресенье, 20 августа, Яндекс Плюс и Яндекс Маркет 15 минут.

Мороженым угостят гостей парка Маяковского. Но, прежде чем получить порцию, нужно сделать фото в специальной брендированной зоне от организаторов акции. Затем показать снимок промоутерам, а уже они вручат десерт.

Тематическое пространство в парке Маяковского с креслами-томатами, большими макаронами и качелями будет работать до конца августа. Но мороженое там дарят только один день.

В 2023 году отмечают 300-летие уральской столицы. Праздничные торжества начались 12 августа и продлятся до конца недели.

Афиша: Фестивали