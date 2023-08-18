В честь Дня города екатеринбуржцам раздадут 300 килограммов мороженого

Ко Дню города Екатеринбурга жителям подарят мороженое, чтобы наполнить этот праздничный день удовольствием. Всего намерены раздать 300 килограммов угощений. Акцию проведут в воскресенье, 20 августа, Яндекс Плюс и Яндекс Маркет 15 минут.

Мороженым угостят гостей парка Маяковского. Но, прежде чем получить порцию, нужно сделать фото в специальной брендированной зоне от организаторов акции. Затем показать снимок промоутерам, а уже они вручат десерт.

Тематическое пространство в парке Маяковского с креслами-томатами, большими макаронами и качелями будет работать до конца августа. Но мороженое там дарят только один день.

В 2023 году отмечают 300-летие уральской столицы. Праздничные торжества начались 12 августа и продлятся до конца недели.