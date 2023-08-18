Малышка застряла в проеме и провисела 10 минут Фото: Олег ГАЛИМОВ

Семья четырехлетней девочки, удушившейся на горке в садике № 180, подала иск к образовательной организации на 13 миллионов рублей. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Трагедия произошла на площадке 25 января. По данным «КП-Екатеринбург», малышка застряла головой в проеме из-за шарфа. Воспитательница вытащила девочку, когда та уже была без сознания.

Бригада скорой помощи доставила Алису (имя изменено. – Прим. ред.) в реанимацию, где через пять дней она скончалась. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». По информации «КП-Екатеринбург», оно по-прежнему является бесфигурантным. Известно, что следователи проводили экспертизу конструкции и запрашивали документацию у компании-поставщика.

- Камеры видеонаблюдения зафиксировали инцидент, - рассказывал ранее источник «КП-Екатеринбург». - Около 11:30 Алиса поднялась на горку и спустила ноги. После этого девочка перевернулась и свесилась. А голова осталась на лестнице. Две минуты девочка болтала ногами, после чего перестала двигаться. Воспитатель подбежала к девочке через девять минут. Сначала она попыталась выдернуть ее за ноги, но не смогла. Через несколько секунд Алису удалось вытолкнуть.

Семья девочки обратилась в суд 14 июня, истцами выступают родители Алисы и ее старший брат. Третьими лицами по делу стали заведующая детским садом, а также завхоз и воспитательница группы, в которой находилась Алиса. Кроме этого, в качестве третьего лица привлекли компанию-поставщика горки.

На момент публикации получить комментарий семьи девочки не удалось. В пресс-службе администрации Екатеринбурга отказались комментировать ситуацию. В Кировском районном суде не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о размере исковых требований, сославшись на то, что было принято решение рассматривать дело в закрытом судебном заседании.

Напомним, что на время следствия горку опечатывали.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru