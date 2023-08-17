В парке Маяковского открыли Летний театр к 300-летию Екатеринбурга

Летний театр открылся 17 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парке Маяковского наконец-то заработал Летний театр. Площадку реконструировали целый год. К счастью, все работы удалось завершить к 300-летию Екатеринбурга.

Торжественное открытие Летнего театра прошло 17 августа. Первым, кто побывал на его сцене, стал Денис Мацуев - один из самых виртуозных пианистов современности. Вместе с Уральским филармоническим оркестром он исполнил для зрителей, которые заняли все свободные места, Рапсодию на тему Паганини для фортепиано Сергея Рахманинова и Рапсодию в стиле блюз Джорджа Гершвина.

Здание Летнего театра было построено еще в 1975 году. Тогда здесь проходили масштабные концерты и представления. Летняя сцена считалась одним из главных объектов парка. Однако несколько лет назад ее пришлось закрыть в связи с аварийным состоянием.

Помещение превратилось в производственный склад. Правда, гости парка вспомнят, что в здании с торца работали небольшие кафе. Многие даже не знали¸ что необычное по своей архитектуре сооружение когда-то было настоящим театром.

Так Летний театр выглядел до реконструкции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году началась масштабная реконструкция. На работы были выделены рекордные для парка Маяковского суммы - 200 миллионов рублей.

- Площадка непременно станет новым местом для самых громких и атмосферных мероприятий лета, - рассказывал ровно год назад директор ЦПКиО Павел Зубакин. - Я не застал Летнюю эстраду в работе - могу судить только по старым фотографиям, но, глядя на них, все сразу становится понятно. Площадку надо непременно восстановить - это наша фишка! Спасибо губернатору и главе города, что поддержали эту идею.

Летний театр после реконструкции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парке рассказывают, что им во многом удалось восстановить первоначальный внешний вид: фасад, кирпичное ограждение, озеленение. При этом одной из целей было «осовременнить» театр, например улучшить свет, звук, механику сцены.

Людей на концерт пришло очень много Фото: Алексей БУЛАТОВ

В итоге получилась большая летняя площадка для долгих вечеров. Она рассчитана на 1400 мест. Изюминкой театра стала сама сцена. Причем в ее проектировании было учтено то, с какой стороны садится солнце. Павел Зубакин рассказывал, что закат не помешает зрителям, ведь солнце садится прямо за сценой и освещает театр розоватыми лучами.

Люди активно занимают места Фото: Алексей БУЛАТОВ

К открытию театра облагородили и парковку на 100 машиномест, а еще рядом с театром появился «Цветник Лили Брик».

В следующем сезоне площадка будет дополнена туалетами, а позднее, говорят в парке, появится пристрой с еще одной сценой.

На оставшийся летний сезон программа Летнего театра поделена на блоки: оркестровый, театральный, танцевальный. Также 26 августа на площадке пройдет акция «Ночь кино». Закроет сезон парад органистов.

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