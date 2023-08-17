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Происшествия17 августа 2023 13:05

В Свердловской области задержали мужчину, который удерживал соседскую девочку

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Безработному уральцу грозит до пяти лет лишения свободы

Безработному уральцу грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Каменске-Уральском возбудили уголовное дело по части 2 статьи 127 УК «Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего» на мужчину, который удерживал у себя в квартире 9-летнюю соседскую девочку. Ранее в полиции рассказали, что 61-летний безработный заманил к себе дочку приятеля под предлогом «поиска пульта от телевизора».

Следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте фигуранта. Соседи семь часов уговаривали отдать девочку. Мужчина говорил ребенку: «Ты никуда не выберешься и будешь жить со мной, не переживай, я тебя в обиду не дам».

Расследование уголовного дела находится на контроле у председателя СКР Александра Бастрыкина.

- Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей. Подозреваемый процессуально задержан, ему уже предъявлено соответствующее обвинение, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, что вечером 9 августа в Каменске-Уральском нашли труп 16-летней школьницы.

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