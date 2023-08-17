Безработному уральцу грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Каменске-Уральском возбудили уголовное дело по части 2 статьи 127 УК «Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего» на мужчину, который удерживал у себя в квартире 9-летнюю соседскую девочку. Ранее в полиции рассказали, что 61-летний безработный заманил к себе дочку приятеля под предлогом «поиска пульта от телевизора».

Следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте фигуранта. Соседи семь часов уговаривали отдать девочку. Мужчина говорил ребенку: «Ты никуда не выберешься и будешь жить со мной, не переживай, я тебя в обиду не дам».

Расследование уголовного дела находится на контроле у председателя СКР Александра Бастрыкина.

- Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей. Подозреваемый процессуально задержан, ему уже предъявлено соответствующее обвинение, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, что вечером 9 августа в Каменске-Уральском нашли труп 16-летней школьницы.

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