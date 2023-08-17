В Екатеринбурге «Высоцкий» свяжут с новым небоскребом стеклянным переходом

Новое здание в высоту может достигать 237 метров Фото: проектная документация

С осени прошлого года в Екатеринбурге обсуждают, как может выглядеть небоскреб, который будет построен рядом с «Высоцким». На прошлом строительном форуме 100+ TECHNO BUILD разные архитектурные бюро представили несколько разных концепций.

В итоге победила концепция, которая обыгрывала во внешнем виде небоскреба строчки из стихов Владимира Высоцкого. Название выбрали тоже в честь стихотворения – «Парус».

Небоскребы будут соединяться стеклянным мостом Фото: проектная документация

На этой неделе владелец небоскреба «Высоцкий» Андрей Гавриловский показал обновленную концепцию здания. Предполагается, что теперь в высоту оно будет достигать не 200 метров, а 237. Помимо этого с «Высоцким» новый небоскреб соединят при помощи моста.

- Мост будет стеклянный с прозрачным полом, - прокомментировал «КП-Екатеринбург» Андрей Гавриловский. – Но если кто-то боится высоты, то он сможет нажать кнопку и пол перестанет быть прозрачным. Есть такая технология.

Новую концепцию рассмотрят на градостроительном совете Фото: проектная документация

На прошлой неделе бизнесмен Андрей Гавриловский рассказал, что на новом здании будет работать шесть бассейнов. Причем два перенесут при помощи крана с верхней площадки «Высоцкого».

- Концепция изменилась незначительно. Мы несколько вариантов предлагаем и этот вариант еще не окончательный. Все будет решаться на градостроительном совете, - добавил Андрей Гавриловский.

Идя по стеклянному мосту, можно будет нажатием кнопки сделать пол непрозрачным

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