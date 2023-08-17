В Екатеринбурге лифт с девушкой внутри пролетел пять этажей

В управляющей компании уверяют, что тряска вызвана высокой скоростью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В многоэтажном доме по адресу Крестинского 35а произошла внештатная ситуация в лифте. Все произошло в момент, когда внутри находилась девушка, спускавшаяся с 14 этажа.

Подъемник вдруг резко ускорился и начал стремительно нестись вниз. Этот момент попал на видео. После тряски девушка, кажется, начала понимать, что что-то идет не так. Правда, что происходит дальше не видно. После сильного толчка камера повернулась и засняла только пол. Поэтому, что произошло дальше - не видно. Как уверяет автор видео, девушка не пострадала, сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

В соцсетях жильцы уверяют, что проблемы с лифтом были и раньше.

- Не раз обращались в управляющую компанию «Набережная» по поводу качества и состояния лифтов. Дом новый, а поломки случаются пару раз в неделю, - сообщает подписчик «Инцидент-Екатеринбург».

В УК «Набережная» оперативно ответили на претензии жильцов и отправили на осмотр лифта группу механиков. Как уверяют представители УК, в настоящий момент подъемник полностью исправен.

- В лифте упал светильник и камера, которая была вместе с ним. Это произошло в момент, когда он набирал скорость. На кадрах нет никакого дыма, это лишь пыль. Она поднялась после падения осветительного прибора, - рассказали «КП-Екатеринбург» представители управляющей компании.

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