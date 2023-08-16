Мужчина уже был судим за угон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Екатеринбурга арестовали на два месяца по обвинению в педофилии. Как стало известно «КП-Екатеринбург», на ранее судимого мужчину возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера».

Поводом для задержания стали показания 10-летнего мальчика, проживающего в Чкаловском районе. По словам ребенка, бывший сожитель матери насиловал его в возрасте с 3 до 5 лет. При этом мальчик до сих пор помнит места в черте города, где происходило насилие.

- Мальчик рассказал о насилии спустя пять лет в разговоре с новым сожителем матери. Скорее всего, в уголовном деле будет несколько эпизодов. Задержанный вину не признает. Мать мальчика заявила, что ничего не знала о насилии над сыном. Она много работала, чего не сказать о ее бывшем, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Предполагаемому насильнику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Ранее он был судим за угон автомобиля. В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

Ранее мы рассказывали о судебном процессе над мужчиной, который на протяжении нескольких лет насиловал падчерицу. Его приговорили к 23 годам лишения свободы.

Кроме этого Следственный комитет объявил о поиске возможных жертв репетитора по английскому языку.

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