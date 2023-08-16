В День города-2023 в Екатеринбурге ожидаются кратковременные дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Урала полным ходом идет фестивальная неделя, посвященная 300-летию Екатеринбурга. Но главные праздничные мероприятия ожидаются 19 августа. «КП» узнала, какой будет погода в День города-2023 в Екатеринбурге.

- Днем погода ожидается теплой – на уровне 28-29 градусов Цельсия, - рассказала «КП-Екатеринбург» главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

Однако уже к вечеру погода в День города-2023 в Екатеринбурге может ухудшиться. Ожидается облачность и атмосферный фронт.

- Не исключается кратковременный дождь, - уточнила Галина Шепоренко.

С учетом данных метеорологов, уральцам, которые собираются отправиться 19 августа на празднование 300-летия Екатеринбурга, лучше захватить с собой зонты. Ведь погода в День города-2023 в Екатеринбурге может преподнести сюрпризы.

Полную программу Дня города-2023 в Екатеринбурге можно посмотреть здесь.