Из-за проблем с самолетами Red Wings туристы не могли вовремя улететь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за задержек рейсов Red Wings. С 12 по 15 августа туристы из Екатеринбурга хотели улететь в Анталью, и из Антальи в Екатеринбург. Однако из-за проблем с самолетами Red Wings вовремя они улететь не смогли.

- Пассажирам приходилось длительное время находиться в некомфортных условиях и ждать вылета, - сообщили в социальных сетях Следственного комитета РФ.

Глава ведомства поручил руководителю Западного МСУТ СК России Выменцу П.С. возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings.

Такие длительные задержки рейсов были связаны с поломкой самолетов. Судя по официальному комментарию авиакомпании, два из трех имеющихся самолетов Boeing-777 вышли из строя.

Ситуацию спасла авиакомпания «Икар». Перевозчик на коммерческой основе выдал дополнительный самолет для вывоза пассажиров.

Все началось с задержки рейса WZ-3061 из Екатеринбурга в Турцию, вылет которого планировался на 13 августа в 07:20 часов, однако в итоге, потеряв драгоценные дни отпуска, все 400 человек вылетели вечером 14 августа на борту самолета авиакомпании «Икар». Сразу два рейса авиакомпании, в Екатеринбурге и Анталье, параллельно были задержаны на двое суток.

Далее, на самолете, который увез туристов в Турцию, путешественники из Антальи должны были прилететь обратно на Урал.

- Борт авиакомпании «Икар» момент вылетел из аэропорта Шереметьево в аэропорт Кольцово для отправки пассажиров в Анталью. Этим же бортом пассажиры смогут вернуться из Антальи в Екатеринбург, - объяснили в авиакомпании.

В итоге рейс в Анталью вылетел 14 августа в 18:05.

Гендиректор Red Wings пообещал, что пассажирам задержанных рейсов в ближайшее время предоставят сертификат на один год на право бесплатного полета по любому региональному направлению авиакомпании с вылетом из Екатеринбурга.

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