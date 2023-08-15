Глава СК заинтересовался делом об убийстве боксера на Урале

Александр Максимов погиб 12 августа в ночном клубе. Фото: соцсети

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался делом об убийстве боксера в ночном клубе Каменска-Уральского.

Напомним, 29-летний кандидат в мастера спорта Александр Максимов погиб в ночном клубе Joy в ночь на 12 августа.

Как рассказывали очевидцы порталу KU66.RU, в туалете заведения произошла потасовка между тремя гостями. Во время нее произошли выстрелы. Предположительно, один из мужчин ударил Александра, а второй достал пистолет и трижды выстрелил ему в голову.

Стрелявшие скрылись с места преступления, но вскоре полиция задержала двоих подозреваемых. Позднее одного из мужчин отпустили. По делу он проходит как свидетель.

По одной из версий, в ходе перепалки Александр взялся за нож. Однако его друзья уверены, что боксеру во время стычки не понадобилась бы помощь подручных средств.

- В это особо не верится. Он и без ножа мог решить проблему. Нельзя сказать, что он был вспыльчивым или сильно спокойным, что-то среднее. Думаю, в клуб он пошел, чтобы просто расслабиться после работы, как и все нормальные люди, - рассказал «КП-Екатеринбург» друг погибшего боксера.

Александр работал в охране Русской медной компании. Спортом он увлекался с детства. Александр Максимов не только занимался боксом сам, но и тренировал детей.

В Следственном комитете России рассказали, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по первой части статьи 105 УК РФ «Убийство». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также о результатах, которых уже удалось добиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Саша себя в обиду не даст»: что известно об убитом боксере в ночном клубе Каменска-Уральского. Во время стрельбы в клубе Каменска-Уральского был убит КМС по боксу (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru