«Отдых для души»: Игорь Бутман выступил для бойцов СВО в Екатеринбурге

Саксофонист Игорь Бутман выступил в клинике реабилитации Фото: Ольга ЮШКОВА

Известный саксофонист Игорь Бутман дал концерт в клинике «Реабилитация доктора Волковой», которая является частью медкластера в Академическом. Музыкант сыграл знаменитые джазовые хиты, а помогали ему в этом гитарист Евгений Побожий и контрабасист Сергей Корчагин. Встреча была приурочена к 300-летию Екатеринбурга.

Зрителями стали и мирные жители ДНР и ЛНР, которые оказались ранены, и обычные пациенты, и даже бойцы из зоны СВО. Травмы и состояние у всех разное, однако эмоции схожие: восторг, который сопровождался громкими аплодисментами и криками «браво» в конце выступления.

Игорь Бутман, Евгений Побожий и Сергей Корчагин сыграли хиты джаза и песни из мультфильмов Фото: Ольга ЮШКОВА

- Концерт изумительный. Это отдых для души, мы отвлекаемся от той суеты, которая творится у нас на Донбассе. По крайне мере, для нас, ребят, которые приехали с передовой это так, - рассказывает «КП-Екатеринбург» боец Петр.

Он уроженец Донецка. Отправился на СВО добровольцем еще 26 февраля 2022, несмотря на категоричное «нет» от любимой жены. Рассказывает, что уйти служить пришлось в пять утра, пока дома все мирно спали. Петр был настроен решительно.

Среди зрителей были мирные жители из ДНР и ЛНР, бойцы СВО и обычные граждане Фото: Ольга ЮШКОВА

А в апреле он получил ранение, из-за которого лишился половины коленного сустава и части бедренной кости. Дома его ждут любимая супруга, два подрастающих сына, и новорожденная дочка.

- Когда на нашу музыку реагируют столь искренне и люди улыбаются, это нас очень радует. Здесь есть взрослые и молодые люди, судьба которых распорядилась не так, как всем бы хотелось. Конечно, все наладится, но для этого нужно пройти разные процедуры. Музыка доставляет удовольствие, наслаждение, вселяет оптимизм. То, что мы можем в таких условиях выразить себя и быть понятыми – это очень важно, - говорит Игорь Бутман.

Музыканты сыграли в комнате для досуга Фото: Ольга ЮШКОВА

Это не первый подобный опыт для музыкального коллектива. Музыкант признается, что ему каждый раз волнительно выступать перед такой публикой, ведь далеко не все являются поклонниками джаза.

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